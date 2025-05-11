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Эрдоган созвонился с Путиным и акцентировал на прекращении огня

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 мая 2025, 14:01
Эрдоган созвонился с Путиным и акцентировал на прекращении огня
фото: getty images

Лидер Турции Тайип Эрдоган созвонился с главой Кремля Владимиром Путиным и сообщил о готовности Анкары принять переговоры по войне в Украине.

Источник: администрация Эрдогана

Детали: В разговоре Эрдоган приветствовал заявление Путина о возобновлении переговоров по Украине в Стамбуле.

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Президент Турции заявил, что его страна готова принять "переговоры, которые приведут к устойчивому решению".

Отметив, что появилось окно возможностей для достижения мира, Эрдоган сказал, что "всеобъемлющее прекращение огня создало бы необходимые условия для мирных переговоров".

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Напомним: В ночном заявлении 11 мая Путин заявил, что якобы настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Россия "задумалась о прекращении огня" и назвал это хорошим знаком.

ЭрдоганПутинТурцияпереговоры
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