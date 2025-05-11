Папа Римський Лев XIV у першому недільному зверненні закликав до миру в Україні
У неділю, 11 травня, Папа Римський Лев XIV закликав до "щирого та тривалого миру" в Україні та негайного припинення бойових дій у секторі Гази з одночасним звільненням заручників.
Джерело: Associated Press з посиланням на звернення понтифіка з лоджії собору Святого Петра у Ватикані
Пряма мова Папи Римського: "Ніколи знову війні!"
Деталі: Папа Лев XIV сказав, що носить у серці "страждання улюбленого народу України" та закликав до переговорів для досягнення "щирого, справедливого і тривалого миру".
Він наголосив на тому, що сьогодні світ переживає "третю світову війну по частинах".
Понтифік також згадав 80-ту річницю закінчення Другої світової війни та привітав усіх матерів, "включно з тими, хто на небі", з Днем матері, який відзначають у багатьох країнах.
Перед зверненням Папа відслужив приватну месу біля гробниці святого Петра разом із настоятелем августинського ордену. А напередодні, у суботу, помолився біля гробниці Папи Франциска в базиліці Санта-Марія-Маджоре.
Лев XIV став першим в історії Папою зі США. Його обрання викликало великий інтерес серед паломників і преси, а площа Святого Петра під час звернення була заповнена прочанами з прапорами різних країн.
Передісторія:
- 8 травня новим Папою Римським обрали 69-річного американського кардинала Роберта Френсіса Прево, який узяв собі папське імʼя Лев XIV.
- Президент Володимир Зеленський привітав з обранням Папу Римського Льва XIV та висловив сподівання, що новообраний Папа підтримає досягнення "справедливого миру"
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