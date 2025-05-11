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Папа Римский Лев XIV в своём первом воскресном обращении призвал к миру в Украине

Украинская правдаВоскресенье, 11 мая 2025, 14:06
Папа Римский Лев XIV в своём первом воскресном обращении призвал к миру в Украине
Скриншот/vaticannews.va

В воскресенье, 11 мая, Папа Римский Лев XIV призвал к "искреннему и прочному миру" в Украине и немедленному прекращению боевых действий в секторе Газа с одновременным освобождением заложников.

Источник: Associated Press со ссылкой на обращение понтифика с лоджии собора Святого Петра в Ватикане

Прямая речь Папы Римского: "Никогда больше войны!".

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Детали: Папа Лев XIV сказал, что носит в сердце "страдания любимого народа Украины" и призвал к переговорам ради достижения "искреннего, справедливого и прочного мира".

Он подчеркнул, что сегодня мир переживает "третью мировую войну по частям".

Понтифик также напомнил о 80-й годовщине окончания Второй мировой войны и поздравил всех матерей, "включая тех, кто на небесах", с Днём матери, который отмечают во многих странах.

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Перед обращением Папа отслужил частную мессу у гробницы святого Петра вместе с настоятелем августинского ордена. А накануне, в субботу, помолился у гробницы Папы Франциска в базилике Санта-Мария-Маджоре.

Лев XIV стал первым в истории Папой из США. Его избрание вызвало большой интерес среди паломников и прессы, а площадь Святого Петра во время обращения была заполнена верующими с флагами разных стран.

Предыстория:

ВатиканПапа Римский
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