Папа Римский Лев XIV в своём первом воскресном обращении призвал к миру в Украине
В воскресенье, 11 мая, Папа Римский Лев XIV призвал к "искреннему и прочному миру" в Украине и немедленному прекращению боевых действий в секторе Газа с одновременным освобождением заложников.
Источник: Associated Press со ссылкой на обращение понтифика с лоджии собора Святого Петра в Ватикане
Прямая речь Папы Римского: "Никогда больше войны!".
Детали: Папа Лев XIV сказал, что носит в сердце "страдания любимого народа Украины" и призвал к переговорам ради достижения "искреннего, справедливого и прочного мира".
Он подчеркнул, что сегодня мир переживает "третью мировую войну по частям".
Понтифик также напомнил о 80-й годовщине окончания Второй мировой войны и поздравил всех матерей, "включая тех, кто на небесах", с Днём матери, который отмечают во многих странах.
Перед обращением Папа отслужил частную мессу у гробницы святого Петра вместе с настоятелем августинского ордена. А накануне, в субботу, помолился у гробницы Папы Франциска в базилике Санта-Мария-Маджоре.
Лев XIV стал первым в истории Папой из США. Его избрание вызвало большой интерес среди паломников и прессы, а площадь Святого Петра во время обращения была заполнена верующими с флагами разных стран.
Предыстория:
- 8 мая новым Папой Римским был избран 69-летний американский кардинал Роберт Франсис Прево, который взял себе имя Лев XIV.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Папу Римского Льва XIV с избранием и выразил надежду на его поддержку в достижении справедливого мира.