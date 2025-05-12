Росіяни під час "3-денного перемир’я" штурмували на Куп’янському напрямку: пішли до пекла – ОТУ "Харків"

Російські окупанти не дотримувались триденного "перемир’я", яке оголосив глава Кремля Володимир Путін до Дня перемоги у Другій світовій війні – 10 травня вони намагалися штурмувати на Куп’янському напрямку.

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Харків" в Telegram

Дослівно ОТУ: "10 травня окупанти спробували здійснити штурм у зоні відповідальності 15 бригади НГУ "Кара-Даг" на Куп'янському напрямку. Щоб швидше дістатись до позицій гвардійців, ворожа піхота використала мотоцикли".

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Деталі: В ОТУ підкреслили, що бійці "Кара-Дагу" були готові до відбиття штурму, тому почали "методично знищувати окупантів-штурмовиків" з використанням усіх доступних вогневих засобів.



"В результаті російський натиск було відбито, а десять "пекельних вершників" відправилися за своєю пропискою – тобто, до пекла. Також були знищені дев’ять мотоциклів ворога", – підсумували в ОТУ "Харків".

Передісторія: