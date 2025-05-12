Росіяни під час "3-денного перемир’я" штурмували на Куп’янському напрямку: пішли до пекла – ОТУ "Харків"
Російські окупанти не дотримувались триденного "перемир’я", яке оголосив глава Кремля Володимир Путін до Дня перемоги у Другій світовій війні – 10 травня вони намагалися штурмувати на Куп’янському напрямку.
Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Харків" в Telegram
Дослівно ОТУ: "10 травня окупанти спробували здійснити штурм у зоні відповідальності 15 бригади НГУ "Кара-Даг" на Куп'янському напрямку. Щоб швидше дістатись до позицій гвардійців, ворожа піхота використала мотоцикли".
Деталі: В ОТУ підкреслили, що бійці "Кара-Дагу" були готові до відбиття штурму, тому почали "методично знищувати окупантів-штурмовиків" з використанням усіх доступних вогневих засобів.
"В результаті російський натиск було відбито, а десять "пекельних вершників" відправилися за своєю пропискою – тобто, до пекла. Також були знищені дев’ять мотоциклів ворога", – підсумували в ОТУ "Харків".
Передісторія:
- Росіяни заявили, що з 00.00 8 травня почало діяти так зване триденне перемир’я, яке очільник Кремля Володимир Путін оголосив одноосібно.
- Згодом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що окупанти 8 травня продовжували атакувати по всій лінії фронту, тим самим виставляючи фарсом власні ж заяви про запровадження "перемир’я".
- Вдень 8 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що від початку доби російська армія продовжувала штурмові дії по всій лінії фронту, а кількість бойових зіткнень сягнула 117.
- 9 травня повідомлялося, що на фронті за добу відбулося майже 200 бойових зіткнень.