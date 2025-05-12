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Россияне во время "3-дневного перемирия" штурмовали на Купянском направлении: отправились в ад – ОТГ "Харьков"

Ирина БалачукПонедельник, 12 мая 2025, 13:50
Россияне во время 3-дневного перемирия штурмовали на Купянском направлении: отправились в ад – ОТГ Харьков
Фото иллюстративное из Facebook 15 БрОН НГУ им. Героя Украины лейтенанта Богдана Завады

Российские оккупанты не придерживались трехдневного "перемирия", которое объявил глава Кремля Владимир Путин ко Дню победы во Второй мировой войне – 10 мая они пытались штурмовать на Купянском направлении.

Источник: Оперативно-тактическая группировка "Харьков" в Telegram  

Дословно ОТГ: "10 мая оккупанты попытались осуществить штурм в зоне ответственности 15 бригады НГУ "Кара-Даг" на Купянском направлении. Чтобы быстрее добраться до позиций гвардейцев, вражеская пехота использовала мотоциклы".

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Детали: В ОТГ подчеркнули, что бойцы "Кара-Дага" были готовы к отражению штурма, поэтому начали "методично уничтожать оккупантов-штурмовиков" с использованием всех доступных огневых средств.

"В результате российский натиск был отбит, а десять "адских всадников" отправились по своей прописке – то есть, в ад. Также были уничтожены девять мотоциклов врага", – подытожили в ОТГ "Харьков".

Предыстория:

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Харьковская областьперемириеНацгвардия
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