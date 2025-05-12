Россияне во время "3-дневного перемирия" штурмовали на Купянском направлении: отправились в ад – ОТГ "Харьков"

Российские оккупанты не придерживались трехдневного "перемирия", которое объявил глава Кремля Владимир Путин ко Дню победы во Второй мировой войне – 10 мая они пытались штурмовать на Купянском направлении.

Источник: Оперативно-тактическая группировка "Харьков" в Telegram

Дословно ОТГ: "10 мая оккупанты попытались осуществить штурм в зоне ответственности 15 бригады НГУ "Кара-Даг" на Купянском направлении. Чтобы быстрее добраться до позиций гвардейцев, вражеская пехота использовала мотоциклы".

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Детали: В ОТГ подчеркнули, что бойцы "Кара-Дага" были готовы к отражению штурма, поэтому начали "методично уничтожать оккупантов-штурмовиков" с использованием всех доступных огневых средств.

"В результате российский натиск был отбит, а десять "адских всадников" отправились по своей прописке – то есть, в ад. Также были уничтожены девять мотоциклов врага", – подытожили в ОТГ "Харьков".

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