Россияне во время "3-дневного перемирия" штурмовали на Купянском направлении: отправились в ад – ОТГ "Харьков"
Российские оккупанты не придерживались трехдневного "перемирия", которое объявил глава Кремля Владимир Путин ко Дню победы во Второй мировой войне – 10 мая они пытались штурмовать на Купянском направлении.
Источник: Оперативно-тактическая группировка "Харьков" в Telegram
Дословно ОТГ: "10 мая оккупанты попытались осуществить штурм в зоне ответственности 15 бригады НГУ "Кара-Даг" на Купянском направлении. Чтобы быстрее добраться до позиций гвардейцев, вражеская пехота использовала мотоциклы".
Детали: В ОТГ подчеркнули, что бойцы "Кара-Дага" были готовы к отражению штурма, поэтому начали "методично уничтожать оккупантов-штурмовиков" с использованием всех доступных огневых средств.
"В результате российский натиск был отбит, а десять "адских всадников" отправились по своей прописке – то есть, в ад. Также были уничтожены девять мотоциклов врага", – подытожили в ОТГ "Харьков".
Предыстория:
- Россияне заявили, что с 00.00 8 мая начало действовать так называемое трехдневное перемирие, которое глава Кремля Владимир Путин объявил единолично.
- Позже министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что оккупанты 8 мая продолжали атаковать по всей линии фронта, тем самым выставляя фарсом собственные же заявления о введении "перемирия".
- Днем 8 мая Генштаб ВСУ сообщил, что с начала суток российская армия продолжала штурмовые действия по всей линии фронта, а количество боевых столкновений достигло 117.
- 9 мая сообщалось, что на фронте за сутки произошло почти 200 боевых столкновений.