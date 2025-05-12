Зеленський: Ми всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути на зустрічі в Туреччині

Президент України Володимир Зеленський заявив у понеділок, що для України важливо, аби американський президент Дональд Трамп відвідав зустріч української та російської сторін 15 травня в Туреччині.

Джерело: заява Зеленського

Пряма мова: "Чув щойно заяву Президента Трампа. Дуже важливі слова.

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Я підтримав Дональда Трампа з ідеєю про повне й безумовне припинення вогню – достатньо тривале, щоб дати основу дипломатії. І ми цього хочемо, ми готові забезпечити тишу зі свого боку".

Деталі: Глава держави додав, що готовий до зустрічі в Туреччині й сподівається, що росіяни зустрічі не уникатимуть.

Пряма мова: "І, звісно, ми всі в Україні хотіли б, щоб Президент Трамп зміг бути там із нами – на цій зустрічі в Туреччині. Це правильна ідея. Багато можемо змінити. Президент Ердоган справді може прийняти зустріч на найвищому рівні. Дякую всім, хто допомагає".

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