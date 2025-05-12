Зеленський: Ми всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути на зустрічі в Туреччині
Президент України Володимир Зеленський заявив у понеділок, що для України важливо, аби американський президент Дональд Трамп відвідав зустріч української та російської сторін 15 травня в Туреччині.
Джерело: заява Зеленського
Пряма мова: "Чув щойно заяву Президента Трампа. Дуже важливі слова.
Я підтримав Дональда Трампа з ідеєю про повне й безумовне припинення вогню – достатньо тривале, щоб дати основу дипломатії. І ми цього хочемо, ми готові забезпечити тишу зі свого боку".
Деталі: Глава держави додав, що готовий до зустрічі в Туреччині й сподівається, що росіяни зустрічі не уникатимуть.
Пряма мова: "І, звісно, ми всі в Україні хотіли б, щоб Президент Трамп зміг бути там із нами – на цій зустрічі в Туреччині. Це правильна ідея. Багато можемо змінити. Президент Ердоган справді може прийняти зустріч на найвищому рівні. Дякую всім, хто допомагає".
Що передувало:
- Очільник Кремля Владімір Путін ніяк не відповів на пропозицію 30-денної паузи у бойових діях, але заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.
- Трамп проігнорував те, що Росія не погодилась на 30-денне припинення вогню, та виступив з вимогою до України "негайно" погодитись на прямі перемовини з РФ у Стамбулі, як захотів очільник Кремля.
- Зеленський заявив, що готовий особисто говорити з правителем РФ в четвер у Стамбулі.
- Трамп у понеділок висловив думку, що майбутні переговори Росії та України можуть виявитися продуктивними й заявив, що може прилетіти туди, якщо це буде корисно.