Зеленский: Мы все в Украине хотели бы, чтобы Трамп смог быть на встрече в Турции
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что для Украины важно, чтобы американский президент Дональд Трамп посетил встречу украинской и российской сторон 15 мая в Турции.
Источник: заявление Зеленского
Прямая речь: "Слышал только что заявление Президента Трампа. Очень важные слова.
Я поддержал Дональда Трампа с идеей о полном и безусловном прекращении огня - достаточно длительное, чтобы дать основу дипломатии. И мы этого хотим, мы готовы обеспечить тишину со своей стороны".
Детали: Глава государства добавил, что готов к встрече в Турции и надеется, что россияне встречи не будут избегать.
Прямая речь: "И, конечно, мы все в Украине хотели бы, чтобы Президент Трамп смог быть там с нами - на этой встрече в Турции. Это правильная идея. Многое можем изменить. Президент Эрдоган действительно может принять встречу на самом высоком уровне. Спасибо всем, кто помогает".
Что предшествовало:
- Глава Кремля Владимир Путин никак не ответил на предложение 30-дневной паузы в боевых действиях, но заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.
- Трамп проигнорировал то, что Россия не согласилась на 30-дневное прекращение огня, и выступил с требованием к Украине "немедленно" согласиться на прямые переговоры с РФ в Стамбуле, как захотел глава Кремля.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично говорить с правителем РФ в четверг в Стамбуле.
- Трамп в понедельник выразил мнение, что предстоящие переговоры России и Украины могут оказаться продуктивными и заявил, что может прилететь туда, если это будет полезно.