Зеленский: Мы все в Украине хотели бы, чтобы Трамп смог быть на встрече в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что для Украины важно, чтобы американский президент Дональд Трамп посетил встречу украинской и российской сторон 15 мая в Турции.

Источник: заявление Зеленского

Прямая речь: "Слышал только что заявление Президента Трампа. Очень важные слова.

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Я поддержал Дональда Трампа с идеей о полном и безусловном прекращении огня - достаточно длительное, чтобы дать основу дипломатии. И мы этого хотим, мы готовы обеспечить тишину со своей стороны".

Детали: Глава государства добавил, что готов к встрече в Турции и надеется, что россияне встречи не будут избегать.

Прямая речь: "И, конечно, мы все в Украине хотели бы, чтобы Президент Трамп смог быть там с нами - на этой встрече в Турции. Это правильная идея. Многое можем изменить. Президент Эрдоган действительно может принять встречу на самом высоком уровне. Спасибо всем, кто помогает".

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