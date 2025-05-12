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Зеленский: Мы все в Украине хотели бы, чтобы Трамп смог быть на встрече в Турции

Татьяна ОлейникПонедельник, 12 мая 2025, 18:59
Зеленский: Мы все в Украине хотели бы, чтобы Трамп смог быть на встрече в Турции
Фото - офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что для Украины важно, чтобы американский президент Дональд Трамп посетил встречу украинской и российской сторон 15 мая в Турции.

Источник: заявление Зеленского

Прямая речь: "Слышал только что заявление Президента Трампа. Очень важные слова.

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Я поддержал Дональда Трампа с идеей о полном и безусловном прекращении огня - достаточно длительное, чтобы дать основу дипломатии. И мы этого хотим, мы готовы обеспечить тишину со своей стороны".

Детали: Глава государства добавил, что готов к встрече в Турции и надеется, что россияне встречи не будут избегать.

Прямая речь: "И, конечно, мы все в Украине хотели бы, чтобы Президент Трамп смог быть там с нами - на этой встрече в Турции. Это правильная идея. Многое можем изменить. Президент Эрдоган действительно может принять встречу на самом высоком уровне. Спасибо всем, кто помогает".

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Что предшествовало

  • Глава Кремля Владимир Путин никак не ответил на предложение 30-дневной паузы в боевых действиях, но заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.
  • Трамп проигнорировал то, что Россия не согласилась на 30-дневное прекращение огня, и выступил с требованием к Украине "немедленно" согласиться на прямые переговоры с РФ в Стамбуле, как захотел глава Кремля.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично говорить с правителем РФ в четверг в Стамбуле.
  • Трамп в понедельник выразил мнение, что предстоящие переговоры России и Украины могут оказаться продуктивными и заявил, что может прилететь туда, если это будет полезно.

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