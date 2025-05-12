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Международная организация гражданской авиации признала Россию ответственной за сбитие MH17

Олег Павлюк, Евгений КизиловПонедельник, 12 мая 2025, 20:36
Международная организация гражданской авиации признала Россию ответственной за сбитие MH17
фото: Getty Images

Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) возложил на Россию ответственность за сбивание пассажирского самолета рейса MH17 в июле 2014 года.

Источник: Министерство иностранных дел Нидерландов, которые вместе с Австралией инициировали спор против России в ICAO, пишет "Европейская правда"

Детали: Совет ИКАО принял решение по спору, инициированному Нидерландами и Австралией в марте 2022 года против Российской Федерации по поводу сбивания рейса MH17 17 июля 2014 года.

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Решение принято в понедельник, 12 мая, путем голосования членов Совета ИКАО, и "значительное большинство" членов Совета поддержали позицию Нидерландов и Австралии, говорится в сообщении.

Следующим шагом должно стать определение формы возмещения со стороны России. Сначала ИКАО должна обязать РФ начать переговоры с Нидерландами и Австралией и содействовать этому процессу.

"Последнее важно для обеспечения того, чтобы переговоры проводились в духе доброй воли и в соответствии с конкретным графиком и дали реальные результаты", – поясняет нидерландское МИД.

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Что касается Москвы, то она еще летом 2024 года заявила о одностороннем прекращении участия в споре в Международной организации гражданской авиации.

Напомним, Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гירкина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко за их роль в сбивании малайзийского лайнера MH17 над Донбассом и поручил обеспечить их арест.

Гаагский суд также признал, что Россия контролировала "ДНР" во время сбивания лайнера MH17.

MH17Росcияавиакатастрофы
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