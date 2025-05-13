Окупанти просунулися в Торецьку та на Покровському напрямку – DeepState

У ніч на 13 травня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських окупаційних військ в Торецьку, а також біля кількох населених пунктів на Покровському напрямку в Донецькій області..

Джерело: DeepState

Деталі: Згідно з оновленою мапою бойових дій, російські війська здійснили часткове просування в Торецьку, а також поблизу населених пунктів Романівка та Новооленівка на Покровському напрямку.

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