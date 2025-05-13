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Окупанти просунулися в Торецьку та на Покровському напрямку – DeepState

Іван Д'яконовВівторок, 13 травня 2025, 00:55
Окупанти просунулися в Торецьку та на Покровському напрямку – DeepState
Мапа: DeepState

У ніч на 13 травня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських окупаційних військ в Торецьку, а також біля кількох населених пунктів на Покровському напрямку в Донецькій області..

Джерело: DeepState

Деталі: Згідно з оновленою мапою бойових дій, російські війська здійснили часткове просування в Торецьку, а також поблизу населених пунктів Романівка та Новооленівка на Покровському напрямку.

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Передісторія: 

  • Згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, від початку доби 12 травня на фронті відбулося 133 бойових зіткнення, з них 50 – на Покровському напрямку.
  • Німеччина, Франція, Велика Британія та Польща в суботу, 10 травня, закликали Росію до безумовне припинення вогню на 30 днів, починаючи з 12 травня. У разі, якщо Росія відмовиться, ЄС та США планують ввести проти неї "масштабні санкції". 
  • У відповідь на обіцянку Заходу запровадити додаткові санкції проти РФ у разі, якщо 12 травня не буде введено режим припинення вогню, у Кремлі заявили, що з Росією не можна розмовляти мовою ультиматумів.

окупаціяДонецька областьросійсько-українська війна
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