Оккупанты продвинулись в Торецке и на Покровском направлении – DeepState

В ночь на 13 мая аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск в Торецке, а также возле нескольких населенных пунктов на Покровском направлении в Донецкой области.

Источник: DeepState

Детали: Согласно обновленной карте боевых действий, российские войска осуществили частичное продвижение в Торецке, а также вблизи населенных пунктов Романовка и Новооленовка на Покровском направлении.

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