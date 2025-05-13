Оккупанты продвинулись в Торецке и на Покровском направлении – DeepState
Вторник, 13 мая 2025, 00:55
В ночь на 13 мая аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск в Торецке, а также возле нескольких населенных пунктов на Покровском направлении в Донецкой области.
Источник: DeepState
Детали: Согласно обновленной карте боевых действий, российские войска осуществили частичное продвижение в Торецке, а также вблизи населенных пунктов Романовка и Новооленовка на Покровском направлении.
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Предыстория:
- Согласно сообщению Генштаба ВСУ, с начала суток 12 мая на фронте произошло 133 боевых столкновения, из них 50 – на Покровском направлении.
- Германия, Франция, Великобритания и Польша в субботу, 10 мая, призвали Россию к безусловному прекращению огня на 30 дней, начиная с 12 мая. В случае, если Россия откажется, ЕС и США планируют ввести против нее "масштабные санкции".
- В ответ на обещание Запада ввести дополнительные санкции против РФ в случае, если 12 мая не будет введен режим прекращения огня, в Кремле заявили, что с Россией нельзя разговаривать на языке ультиматумов.