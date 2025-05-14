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Президент Бразилії, який прямує до Москви, пообіцяв підштовхнути Путіна до переговорів у Стамбулі

Ірина БалачукСереда, 14 травня 2025, 10:23
Президент Бразилії, який прямує до Москви, пообіцяв підштовхнути Путіна до переговорів у Стамбулі
Бразильський президент Луїс Інасіу Лула да Сілва. Фото Getty images

Бразильський президент Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що особисто вимагатиме від глави РФ Володимира Путіна взяти участь у переговорах з президентом України Володимиром Зеленським у Туреччині.

Джерело: Kyiv Post та Hurriyet Daily News

Деталі: За даними ЗМІ, да Сілва на зворотному шляху до Бразилії після завершення регіонального форуму в Китаї зупиниться у Москві.

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Пряма мова бразильського президента на пресконференції в Пекіні напередодні від'їзду: "Я спробую поговорити з Путіним. Мені нічого не коштує сказати: "Гей, товаришу Путін, їдьте до Стамбулу і домовляйтеся, чорт забирай".

Як відомо, переговори, заплановані на 15 травня у Стамбулі, можуть стати першими прямими переговорами між Києвом і Москвою з 2022 року.

Коментарі да Сілви з'явилися після того, як міністр закордонних справ України 13 травня закликав Бразилію використати свій вплив на Росію і зробити так, щоб зустріч між Путіним і Зеленським відбулася.

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А також після того, як Бразилія і Китай опублікували 13 травня спільну заяву, в якій закликали до прямих переговорів як "єдиного способу припинити конфлікт".

Передісторія:

  • 11 червня 2024 року російський правитель Володимир Путін мав телефонну розмові з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою. Сторони повідомили, що вони обговорювали Саміт миру, який мав відбутися 15-16 червня в Швейцарії, і прагнення Бразилії "зробити внесок" у врегулювання війни в Україні.
  • Бразилія стала одною із країн, які не підписали підсумкове комюніке Глобального саміту миру, що проходив 15-16 червня 2024 року у Швейцарії.
  • Згодом Китай і Бразилія спільно оприлюднили "консенсус з шести пунктів" щодо сприяння "політичному вирішенню української кризи". У Міністерстві закордонних справ КНР заявили, що цей план "отримав позитивну реакцію у понад 110 країн світу". 

БразиліяПутінпереговориТуреччина
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