Президент Бразилії, який прямує до Москви, пообіцяв підштовхнути Путіна до переговорів у Стамбулі

Бразильський президент Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що особисто вимагатиме від глави РФ Володимира Путіна взяти участь у переговорах з президентом України Володимиром Зеленським у Туреччині.

Джерело: Kyiv Post та Hurriyet Daily News

Деталі: За даними ЗМІ, да Сілва на зворотному шляху до Бразилії після завершення регіонального форуму в Китаї зупиниться у Москві.

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Пряма мова бразильського президента на пресконференції в Пекіні напередодні від'їзду: "Я спробую поговорити з Путіним. Мені нічого не коштує сказати: "Гей, товаришу Путін, їдьте до Стамбулу і домовляйтеся, чорт забирай".

Як відомо, переговори, заплановані на 15 травня у Стамбулі, можуть стати першими прямими переговорами між Києвом і Москвою з 2022 року.

Коментарі да Сілви з'явилися після того, як міністр закордонних справ України 13 травня закликав Бразилію використати свій вплив на Росію і зробити так, щоб зустріч між Путіним і Зеленським відбулася.

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А також після того, як Бразилія і Китай опублікували 13 травня спільну заяву, в якій закликали до прямих переговорів як "єдиного способу припинити конфлікт".

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