Президент Бразилии, который едет в Москву, пообещал подтолкнуть Путина к переговорам в Стамбуле
Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что лично потребует от главы РФ Владимира Путина принять участие в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции.
Источник: Kyiv Post и Hurriyet Daily News
Детали: По данным СМИ, да Силва на обратном пути в Бразилию после завершения регионального форума в Китае остановится в Москве.
Прямая речь бразильского президента на пресс-конференции в Пекине накануне отъезда: "Я попробую поговорить с Путиным. Мне ничего не стоит сказать: "Эй, товарищ Путин, езжайте в Стамбул и договаривайтесь, черт возьми".
Как известно, переговоры, запланированные на 15 мая в Стамбуле, могут стать первыми прямыми переговорами между Киевом и Москвой с 2022 года.
Комментарии да Силвы появились после того, как министр иностранных дел Украины 13 мая призвал Бразилию использовать свое влияние на Россию и сделать так, чтобы встреча между Путиным и Зеленским состоялась.
А также после того, как Бразилия и Китай опубликовали 13 мая совместное заявление, в котором призвали к прямым переговорам как "единственному способу прекратить конфликт".
Предыстория:
- 11 июня 2024 года российский правитель Владимир Путин имел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Стороны сообщили, что они обсуждали Саммит мира, который должен был состояться 15-16 июня в Швейцарии, и стремление Бразилии "внести вклад" в урегулирование войны в Украине.
- Бразилия стала одной из стран, которые не подписали итоговое коммюнике Глобального саммита мира, проходившего 15-16 июня в Швейцарии.
- Позже Китай и Бразилия совместно обнародовали "консенсус из шести пунктов" по содействию "политическому решению украинского кризиса". В Министерстве иностранных дел КНР заявили, что этот план "получил положительную реакцию у более 110 стран мира".