У Кремлі досі не кажуть, хто поїде на переговори до Стамбула
Середа, 14 травня 2025, 12:47
Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков заявив, що російська делегація приїде у Стамбул на переговори з Україною 15 травня, але склад її Кремль не може назвати, оскільки Володимир Путін не давав таких вказівок.
Джерело: російський "Интерфакс"
Пряма мова Пєскова: "Ні, в цьому плані нічого не змінилося. Ми це зробимо (оголосимо склад делегації – ред.), коли отримаємо відповідну вказівку від президента (правителя РФ – ред.). Поки що такої вказівки не було".
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Деталі: Водночас Пєсков зазначив, що російська делегація чекатиме на українців в Стамбулі у четвер, 15 травня.
- Раніше турецький президент Реджеп Таїп Ердоган підтвердив Зеленському, що готовий прийняти прямі переговори України з РФ.
- Презеидент Володимир Зеленський повідомив, що 15 травня має заплановану зустріч з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі, однак якщо очільник Кремля погодиться прилетіти у Стамбул, то він та Ердоган прилетять до нього.
- Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Кіт Келлог відправляться в Стамбул, де 15 травня можуть відбутись переговори між Україною та РФ.
- Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що якщо Путін відмовиться приїхати у Туреччину, це стане останнім сигналом про небажання Росії закінчувати війну.
- Водночас у Кремлі заявили, що російська сторона продовжує підготовку до переговорів у Стамбулі 15 травня і інших коментарів не дає.