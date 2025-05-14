У Кремлі досі не кажуть, хто поїде на переговори до Стамбула

Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков заявив, що російська делегація приїде у Стамбул на переговори з Україною 15 травня, але склад її Кремль не може назвати, оскільки Володимир Путін не давав таких вказівок.

Джерело: російський "Интерфакс"

Пряма мова Пєскова: "Ні, в цьому плані нічого не змінилося. Ми це зробимо (оголосимо склад делегації – ред.), коли отримаємо відповідну вказівку від президента (правителя РФ – ред.). Поки що такої вказівки не було".

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Деталі: Водночас Пєсков зазначив, що російська делегація чекатиме на українців в Стамбулі у четвер, 15 травня.

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