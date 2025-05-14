В Кремле до сих пор не говорят, кто поедет на переговоры в Стамбул

Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков заявил, что российская делегация приедет в Стамбул на переговоры с Украиной 15 мая, но состав ее Кремль не может назвать, поскольку Владимир Путин не давал таких указаний.

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь Пескова: "Нет, в этом плане ничего не изменилось. Мы это сделаем (объявим состав делегации - ред.), когда получим соответствующее указание от президента (правителя РФ - ред.). Пока что такого указания не было".

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Детали: В то же время Песков отметил, что российская делегация будет ждать украинцев в Стамбуле в четверг, 15 мая.

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