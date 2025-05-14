В Кремле до сих пор не говорят, кто поедет на переговоры в Стамбул
Среда, 14 мая 2025, 12:47
Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков заявил, что российская делегация приедет в Стамбул на переговоры с Украиной 15 мая, но состав ее Кремль не может назвать, поскольку Владимир Путин не давал таких указаний.
Источник: российский "Интерфакс"
Прямая речь Пескова: "Нет, в этом плане ничего не изменилось. Мы это сделаем (объявим состав делегации - ред.), когда получим соответствующее указание от президента (правителя РФ - ред.). Пока что такого указания не было".
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Детали: В то же время Песков отметил, что российская делегация будет ждать украинцев в Стамбуле в четверг, 15 мая.
Предыстория:
- Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил Зеленскому, что готов принять прямые переговоры Украины с РФ.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что 15 мая у него запланирована встреча с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, однако если глава Кремля согласится прилететь в Стамбул, то он и Эрдоган прилетят к нему.
- Спецпосланцы президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул, где 15 мая могут состояться переговоры между Украиной и РФ.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что если Путин откажется приехать в Турцию, это станет последним сигналом о нежелании России заканчивать войну.
- В то же время в Кремле заявили, что российская сторона продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле 15 мая и других комментариев не дает.