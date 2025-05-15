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Трамп не поїде на переговори в Туреччину – ЗМІ

Ольга Глущенко Четвер, 15 травня 2025, 00:18
Трамп не поїде на переговори в Туреччину – ЗМІ
Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп не поїде в Туреччину на переговори між Росією та Україною, заплановані на 15 травня.

Джерело: Sky News із посиланням на джерела

Деталі: За повідомленням видання, американський чиновник заявив, що Трамп також не поїде до Туреччини для участі в переговорах між Росією та Україною.

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Американський президент, додають у публікації, прийняв рішення не їхати на переговори після оприлюднення Кремлем складу російської делегації, серед якого нема правителя Росії Володимира Путіна.

Раніше Трамп заявляв, що він "думає" про поїздку до Туреччини, якщо Путін буде там.

Що передувало: 

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  • Президент України Володимир Зеленський у зверненні 14 травня заявив, що очікує від РФ повідомлення про те, хто представлятиме їхню сторону на переговорах у Туреччині й тоді визначить кроки України.
  • Також Зеленський повідомляв, що у четвер має заплановану зустріч з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі, однак якщо очільник Кремля погодиться прилетіти у Стамбул, то він та Ердоган прилетять до нього.
  • Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що якщо Путін відмовиться приїхати у Туреччину, це стане останнім сигналом про небажання Росії закінчувати війну.

переговориТуреччина
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