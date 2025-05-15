Трамп не поїде на переговори в Туреччину – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп не поїде в Туреччину на переговори між Росією та Україною, заплановані на 15 травня.

Джерело: Sky News із посиланням на джерела

Деталі: За повідомленням видання, американський чиновник заявив, що Трамп також не поїде до Туреччини для участі в переговорах між Росією та Україною.

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Американський президент, додають у публікації, прийняв рішення не їхати на переговори після оприлюднення Кремлем складу російської делегації, серед якого нема правителя Росії Володимира Путіна.

Раніше Трамп заявляв, що він "думає" про поїздку до Туреччини, якщо Путін буде там.

Що передувало:

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