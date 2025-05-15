Трамп не поедет на переговоры в Турцию – СМИ

Президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию на переговоры между Россией и Украиной, запланированные на 15 мая.

Источник: Sky News со ссылкой на источники

Детали: По сообщению издания, американский чиновник заявил, что Трамп также не поедет в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной.

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Американский президент, добавляют в публикации, принял решение не ехать на переговоры после обнародования Кремлем состава российской делегации, среди которого нет правителя России Владимира Путина.

Ранее Трамп заявлял, что он "думает" о поездке в Турцию, если Путин будет там.

Что предшествовало:

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