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Трамп не поедет на переговоры в Турцию – СМИ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 15 мая 2025, 00:18
Трамп не поедет на переговоры в Турцию – СМИ
Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию на переговоры между Россией и Украиной, запланированные на 15 мая.

Источник: Sky News со ссылкой на источники

Детали: По сообщению издания, американский чиновник заявил, что Трамп также не поедет в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной.

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Американский президент, добавляют в публикации, принял решение не ехать на переговоры после обнародования Кремлем состава российской делегации, среди которого нет правителя России Владимира Путина.

Ранее Трамп заявлял, что он "думает" о поездке в Турцию, если Путин будет там.

Что предшествовало:

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  • Президент Украины Владимир Зеленский в обращении 14 мая заявил, что ожидает от РФ сообщения о том, кто будет представлять их сторону на переговорах в Турции и тогда определит шаги Украины.
  • Также Зеленский сообщал, что в четверг у него запланирована встреча с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, однако если глава Кремля согласится прилететь в Стамбул, то он и Эрдоган прилетят к нему.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что если Путин откажется приехать в Турцию, это станет последним сигналом о нежелании России заканчивать войну.

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