Ердоган закличе до негайного припинення вогню під час зустрічі із Зеленським
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час сьогоднішньої зустрічі з Володимиром Зеленським закличе до якнайшвидшого припинення вогню та початку мирних переговорів між Росією та Україною.
Джерело: директор департаменту комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун у соцмережі Х
Деталі: За його словами, глави держав обговорять останні події у контексті російсько-української війни.
Крім того, у межах двосторонніх і міжделегаційних переговорів сторони обміняються думками з актуальних питань двостороннього порядку денного.
Дослівно: "Президент Реджеп Таїп Ердоган сьогодні всебічно обговорить останні події у контексті війни між Росією та Україною з Президентом України Володимиром Зеленським, який перебуває з робочим візитом у нашій країні.
У межах візиту під час двосторонніх та міжделегаційних переговорів наш Президент наголосить на підході Туреччини, яка виступає за якнайшвидше встановлення режиму припинення вогню та початок мирних переговорів.
Окрім того, під час зустрічей відбудеться обмін думками щодо ключових питань двостороннього порядку денного".
Передісторія:
- 15 травня президент Володимир Зеленський прибув у Туреччину на переговори із президентом країни.
- Раніше Зеленський говорив, що готовий приїхати у Стамбул, якщо туди прибуде Путін.
- Глава Кремля Володимир Путін пізно ввечері 14 травня затвердив склад делегації на переговори з Україною в Туреччині 15 травня. Самого Путіна в списку немає.