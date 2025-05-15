Ердоган закличе до негайного припинення вогню під час зустрічі із Зеленським

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час сьогоднішньої зустрічі з Володимиром Зеленським закличе до якнайшвидшого припинення вогню та початку мирних переговорів між Росією та Україною.

Джерело: директор департаменту комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун у соцмережі Х

Деталі: За його словами, глави держав обговорять останні події у контексті російсько-української війни.

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Крім того, у межах двосторонніх і міжделегаційних переговорів сторони обміняються думками з актуальних питань двостороннього порядку денного.

Дослівно: "Президент Реджеп Таїп Ердоган сьогодні всебічно обговорить останні події у контексті війни між Росією та Україною з Президентом України Володимиром Зеленським, який перебуває з робочим візитом у нашій країні.

У межах візиту під час двосторонніх та міжделегаційних переговорів наш Президент наголосить на підході Туреччини, яка виступає за якнайшвидше встановлення режиму припинення вогню та початок мирних переговорів.

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Окрім того, під час зустрічей відбудеться обмін думками щодо ключових питань двостороннього порядку денного".

Передісторія: