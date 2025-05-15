Эрдоган призовёт к немедленному прекращению огня во время встречи с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время сегодняшней встречи с Владимиром Зеленским призовёт к как можно скорейшему прекращению огня и началу мирных переговоров между Россией и Украиной.

Источник: директор департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун в соцсети X

Подробности: По его словам, главы государств обсудят последние события в контексте российско-украинской войны.

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Кроме того, в рамках двусторонних и межделегационных переговоров стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня.

Дословно: "Президент Реджеп Тайип Эрдоган сегодня всесторонне обсудит последние события в контексте войны между Россией и Украиной с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится с рабочим визитом в нашей стране.

В рамках визита во время двусторонних и межделегационных переговоров наш президент подчеркнёт подход Турции, которая выступает за скорейшее установление режима прекращения огня и начало мирных переговоров.

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Кроме того, в ходе встреч состоится обмен мнениями по ключевым вопросам двусторонней повестки дня".

Предыстория: