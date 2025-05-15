Эрдоган призовёт к немедленному прекращению огня во время встречи с Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время сегодняшней встречи с Владимиром Зеленским призовёт к как можно скорейшему прекращению огня и началу мирных переговоров между Россией и Украиной.
Источник: директор департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун в соцсети X
Подробности: По его словам, главы государств обсудят последние события в контексте российско-украинской войны.
Кроме того, в рамках двусторонних и межделегационных переговоров стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня.
Дословно: "Президент Реджеп Тайип Эрдоган сегодня всесторонне обсудит последние события в контексте войны между Россией и Украиной с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится с рабочим визитом в нашей стране.
В рамках визита во время двусторонних и межделегационных переговоров наш президент подчеркнёт подход Турции, которая выступает за скорейшее установление режима прекращения огня и начало мирных переговоров.
Кроме того, в ходе встреч состоится обмен мнениями по ключевым вопросам двусторонней повестки дня".
Предыстория:
- 15 мая президент Владимир Зеленский прибыл в Турцию на переговоры с президентом страны.
- Ранее Зеленский говорил, что готов приехать в Стамбул, если туда прибудет Путин.
- Глава Кремля Владимир Путин поздно вечером 14 мая утвердил состав делегации на переговоры с Украиной в Турции 15 мая. Самого Путина в списке нет.