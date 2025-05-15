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Екскерівниці Хмельницької МСЕК суд продовжив арешт і вкотре зменшив суму застави

Тетяна ОлійникЧетвер, 15 травня 2025, 19:58
Екскерівниці Хмельницької МСЕК суд продовжив арешт і вкотре зменшив суму застави
ТЕТЯНА КРУПА. ФОТО: GETTY IMAGES

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід для екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи до 13 липня. Суму застави для підозрюваної зменшили до 112 мільйонів 36 тисяч гривень.

Джерело: пресслужба ВАКС

Дослівно: "Сьогодні слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив строк тримання під вартою колишній керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи – до 13 липня 2025 року включно. Підозрюваній визначено заставу у сумі 112 036 000 гривень".

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Деталі: У разі внесення застави на фігурантку буде покладено низку процесуальних обов’язків: прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду; не залишати межі Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування із працівниками КЗОЗ "Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи" та особами, які зверталися для проведення медико-соціальної експертизи у КЗОЗ "Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи" з питань, що стосуються обставин кримінального провадження.

Окрім цього, після внесення застави Крупі буде потрібно повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання і здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, крім паспорта громадянина України.

Нагадаємо: спочатку суд встановив заставу для Крупи в 500 млн гривень. Згодом її поступово зменшували: до 300 млн грн, потім до 280 млн грн, згодом до 260 млн грн, потім 230 млн грн і 130 млн грн. Тепер йдеться про понад 112 мільйонів.

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Що передувало:

  • 4 жовтня 2024 року правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина – посадовця обласного управління Пенсійного фонду Олександра Крупу на незаконному збагаченні.
  • 7 жовтня 2024 року Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром 500 млн грн.
  • Національне агентство з розшуку та менеджменту активів розшукало перші активи п’ятьох фігурантів, задіяних у кримінальні схеми у МСЕК.
  • Зокрема, йдеться про 128 одиниць житлової та нежитлової нерухомості (у тому числі житлові будинки та квартири в обласних центрах, квартири в Києві, апартаменти, розважальні комплекси, гаражі, паркомісця, офіси), 140 земельних ділянок, 30 автівок, у тому числі преміального класу, корпоративні права на загальну суму понад 20 млн грн, мільйони гривень на рахунках в банках, зброю. 
  • У листопаді hromadske у своєму розслідуванні розповіло, що в селі Волиця Хмельницької області в родини колишньої голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи є 10 земельних ділянок і 9 будинків. Більшу частину цього майна придбали у 2021−2022 роках.
  • 20 березня Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід Крупи до 18 травня 2025 року.

Хмельницькийкорупціясуд
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