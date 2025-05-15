Екскерівниці Хмельницької МСЕК суд продовжив арешт і вкотре зменшив суму застави
Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід для екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи до 13 липня. Суму застави для підозрюваної зменшили до 112 мільйонів 36 тисяч гривень.
Джерело: пресслужба ВАКС
Дослівно: "Сьогодні слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив строк тримання під вартою колишній керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи – до 13 липня 2025 року включно. Підозрюваній визначено заставу у сумі 112 036 000 гривень".
Деталі: У разі внесення застави на фігурантку буде покладено низку процесуальних обов’язків: прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду; не залишати межі Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування із працівниками КЗОЗ "Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи" та особами, які зверталися для проведення медико-соціальної експертизи у КЗОЗ "Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи" з питань, що стосуються обставин кримінального провадження.
Окрім цього, після внесення застави Крупі буде потрібно повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання і здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, крім паспорта громадянина України.
Нагадаємо: спочатку суд встановив заставу для Крупи в 500 млн гривень. Згодом її поступово зменшували: до 300 млн грн, потім до 280 млн грн, згодом до 260 млн грн, потім 230 млн грн і 130 млн грн. Тепер йдеться про понад 112 мільйонів.
Що передувало:
- 4 жовтня 2024 року правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина – посадовця обласного управління Пенсійного фонду Олександра Крупу на незаконному збагаченні.
- 7 жовтня 2024 року Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром 500 млн грн.
- Національне агентство з розшуку та менеджменту активів розшукало перші активи п’ятьох фігурантів, задіяних у кримінальні схеми у МСЕК.
- Зокрема, йдеться про 128 одиниць житлової та нежитлової нерухомості (у тому числі житлові будинки та квартири в обласних центрах, квартири в Києві, апартаменти, розважальні комплекси, гаражі, паркомісця, офіси), 140 земельних ділянок, 30 автівок, у тому числі преміального класу, корпоративні права на загальну суму понад 20 млн грн, мільйони гривень на рахунках в банках, зброю.
- У листопаді hromadske у своєму розслідуванні розповіло, що в селі Волиця Хмельницької області в родини колишньої голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи є 10 земельних ділянок і 9 будинків. Більшу частину цього майна придбали у 2021−2022 роках.
- 20 березня Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід Крупи до 18 травня 2025 року.