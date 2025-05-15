Экс-руководительнице Хмельницкой МСЭК суд продлил арест и в очередной раз уменьшил сумму залога
Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения для экс-руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы до 13 июля. Сумму залога для подозреваемой уменьшили до 112 миллионов 36 тысяч гривен.
Источник: пресс-служба ВАКС
Дословно: "Сегодня следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил срок содержания под стражей бывшей руководительнице Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы – до 13 июля 2025 года включительно. Подозреваемой определен залог в сумме 112 036 000 гривен".
Детали: В случае внесения залога на фигурантку будет возложен ряд процессуальных обязанностей: прибывать по вызову к следователю, прокурору или суду; не покидать пределы Хмельницкого без разрешения следователя, прокурора или суда; воздерживаться от общения с работниками КУЗ "Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы" и лицами, которые обращались для проведения медико-социальной экспертизы в КУЗ "Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы" по вопросам, касающимся обстоятельств уголовного производства.
Кроме этого, после внесения залога Крупе потребуется сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и сдать в уполномоченный орган свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины.
Напомним: сначала суд установил залог для Крупы в 500 млн гривен. Впоследствии его постепенно уменьшали: до 300 млн грн, затем до 280 млн грн, затем до 260 млн грн, затем 230 млн грн. Теперь речь идет о более 112 млн грн.
Предистория:
- 4 октября 2024 года правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу и ее сына – чиновника областного управления Пенсионного фонда Александра Крупу на незаконном обогащении.
- 7 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Татьяне Крупе. Ее отправили под стражу на 60 суток (до 3 декабря) с возможностью внесения залога в размере 500 млн грн.
- Национальное агентство по розыску и менеджменту активов разыскало первые активы пяти фигурантов, задействованных в криминальных схемах в МСЭК.
- В частности, речь идет о 128 единицах жилой и нежилой недвижимости (в том числе жилые дома и квартиры в областных центрах, квартиры в Киеве, апартаменты, развлекательные комплексы, гаражи, паркоместа, офисы), 140 земельных участков, 30 автомобилей, в том числе премиального класса, корпоративные права на общую сумму более 20 млн грн, миллионы гривен на счетах в банках, оружие.
- В ноябре hromadske в своем расследовании рассказало, что в селе Волица Хмельницкой области у семьи бывшей главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы есть 10 земельных участков и 9 домов. Большую часть этого имущества приобрели в 2021-2022 годах.
- 20 марта Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения Крупы до 18 мая 2025 года.