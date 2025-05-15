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Экс-руководительнице Хмельницкой МСЭК суд продлил арест и в очередной раз уменьшил сумму залога

Татьяна ОлейникЧетверг, 15 мая 2025, 19:58
Экс-руководительнице Хмельницкой МСЭК суд продлил арест и в очередной раз уменьшил сумму залога
ТАТЬЯНА КРУПА. ФОТО: GETTY IMAGES

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения для экс-руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы до 13 июля. Сумму залога для подозреваемой уменьшили до 112 миллионов 36 тысяч гривен.

Источник: пресс-служба ВАКС

Дословно: "Сегодня следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил срок содержания под стражей бывшей руководительнице Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы – до 13 июля 2025 года включительно. Подозреваемой определен залог в сумме 112 036 000 гривен".

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Детали: В случае внесения залога на фигурантку будет возложен ряд процессуальных обязанностей: прибывать по вызову к следователю, прокурору или суду; не покидать пределы Хмельницкого без разрешения следователя, прокурора или суда; воздерживаться от общения с работниками КУЗ "Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы" и лицами, которые обращались для проведения медико-социальной экспертизы в КУЗ "Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы" по вопросам, касающимся обстоятельств уголовного производства.

Кроме этого, после внесения залога Крупе потребуется сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и сдать в уполномоченный орган свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины.

Напомним: сначала суд установил залог для Крупы в 500 млн гривен. Впоследствии его постепенно уменьшали: до 300 млн грн, затем до 280 млн грн, затем до 260 млн грн, затем 230 млн грн. Теперь речь идет о более 112 млн грн.

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Предистория: 

  • 4 октября 2024 года правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу и ее сына – чиновника областного управления Пенсионного фонда Александра Крупу на незаконном обогащении.
  • 7 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Татьяне Крупе. Ее отправили под стражу на 60 суток (до 3 декабря) с возможностью внесения залога в размере 500 млн грн.
  • Национальное агентство по розыску и менеджменту активов разыскало первые активы пяти фигурантов, задействованных в криминальных схемах в МСЭК.
  • В частности, речь идет о 128 единицах жилой и нежилой недвижимости (в том числе жилые дома и квартиры в областных центрах, квартиры в Киеве, апартаменты, развлекательные комплексы, гаражи, паркоместа, офисы), 140 земельных участков, 30 автомобилей, в том числе премиального класса, корпоративные права на общую сумму более 20 млн грн, миллионы гривен на счетах в банках, оружие.
  • В ноябре hromadske в своем расследовании рассказало, что в селе Волица Хмельницкой области у семьи бывшей главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы есть 10 земельных участков и 9 домов. Большую часть этого имущества приобрели в 2021-2022 годах.
  • 20 марта Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения Крупы до 18 мая 2025 года.

Хмельницкийкоррупциясуд
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