Экс-руководительнице Хмельницкой МСЭК суд продлил арест и в очередной раз уменьшил сумму залога

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения для экс-руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы до 13 июля. Сумму залога для подозреваемой уменьшили до 112 миллионов 36 тысяч гривен.

Источник: пресс-служба ВАКС

Дословно: "Сегодня следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил срок содержания под стражей бывшей руководительнице Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы – до 13 июля 2025 года включительно. Подозреваемой определен залог в сумме 112 036 000 гривен".

Реклама:

Детали: В случае внесения залога на фигурантку будет возложен ряд процессуальных обязанностей: прибывать по вызову к следователю, прокурору или суду; не покидать пределы Хмельницкого без разрешения следователя, прокурора или суда; воздерживаться от общения с работниками КУЗ "Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы" и лицами, которые обращались для проведения медико-социальной экспертизы в КУЗ "Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы" по вопросам, касающимся обстоятельств уголовного производства.

Кроме этого, после внесения залога Крупе потребуется сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и сдать в уполномоченный орган свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины.

Напомним: сначала суд установил залог для Крупы в 500 млн гривен. Впоследствии его постепенно уменьшали: до 300 млн грн, затем до 280 млн грн, затем до 260 млн грн, затем 230 млн грн. Теперь речь идет о более 112 млн грн.

РЕКЛАМА:

Предистория: