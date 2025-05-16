Трамп, який говорив про можливу поїздку в Стамбул, після візиту в ОАЕ повернеться додому – ЗМІ
Президент США Дональд Трамп, який раніше допускав, що може відвідати Стамбул 16 травня, де заплановані переговори РФ і України, заявив, що врешті найімовірніше не поїде до Туреччини, а повернеться у США.
Джерело: британський телеканал Sky news з посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому
Деталі: За словами співрозмовника каналу, Трамп не відвідає Туреччину після того, як стало відомо, що президент Росії Володимир Путін не буде присутній на переговорах.
Але, виступаючи в Об'єднаних Арабських Еміратів (третя і остання зупинка турне Трампа на Близькому Сході), президент США припустив, що найімовірніше далі він поїде додому.
Пряма мова Трампа: "Ми поїдемо завтра… Це майже "пункт призначення невідомий". Ми отримуємо дзвінки: "Чи можете ви бути тут? Чи можете ви бути там?" Але ми, швидше за все, повернемося до Вашингтона".
Передісторія:
- Глава Кремля Володимир Путін пізно ввечері 14 травня затвердив склад делегації на переговори з Україною в Туреччині 15 травня. Самого Путіна в списку немає.
- Напередодні ЗМІ повідомляли, що Трамп також не поїде до Туреччини, хоча раніше заявляв, що "розмірковує" про візит до Туреччини, якщо туди поїде й Путін.
- Президент Володимир Зеленський 15 травня повинен зустрітися в Анкарі з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Раніше Зеленський говорив, що готовий приїхати у Стамбул, якщо туди прибуде Путін.
- Президент США Дональд Трамп також заявив, що готовий приїхати в Стамбул у п’ятницю, 16 травня, для переговорів про російсько-українську війну.