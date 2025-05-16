Трамп, який говорив про можливу поїздку в Стамбул, після візиту в ОАЕ повернеться додому – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп, який раніше допускав, що може відвідати Стамбул 16 травня, де заплановані переговори РФ і України, заявив, що врешті найімовірніше не поїде до Туреччини, а повернеться у США.

Джерело: британський телеканал Sky news з посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому

Деталі: За словами співрозмовника каналу, Трамп не відвідає Туреччину після того, як стало відомо, що президент Росії Володимир Путін не буде присутній на переговорах.

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Але, виступаючи в Об'єднаних Арабських Еміратів (третя і остання зупинка турне Трампа на Близькому Сході), президент США припустив, що найімовірніше далі він поїде додому.

Пряма мова Трампа: "Ми поїдемо завтра… Це майже "пункт призначення невідомий". Ми отримуємо дзвінки: "Чи можете ви бути тут? Чи можете ви бути там?" Але ми, швидше за все, повернемося до Вашингтона".

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