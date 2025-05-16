Трамп, который говорил о возможной поездке в Стамбул, после визита в ОАЭ вернется домой – СМИ

Президент США Дональд Трамп, который ранее допускал, что может посетить Стамбул 16 мая, где запланированы переговоры РФ и Украины, заявил, что в итоге скорее всего не поедет в Турцию, а вернется в США.

Источник: британский телеканал Sky news со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома

Детали: По словам собеседника канала, Трамп не посетит Турцию после того, как стало известно, что президент России Владимир Путин не будет присутствовать на переговорах.

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Но, выступая в Объединенных Арабских Эмиратов (третья и последняя остановка турне Трампа на Ближнем Востоке), президент США предположил, что вероятнее всего дальше он поедет домой.

Прямая речь Трампа: "Мы уедем завтра... Это почти "пункт назначения неизвестен". Мы получаем звонки: "Можете ли вы быть здесь? Можете ли вы быть там?" Но мы, скорее всего, вернемся в Вашингтон".

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