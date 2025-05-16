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Трамп, который говорил о возможной поездке в Стамбул, после визита в ОАЭ вернется домой – СМИ

Ирина БалачукПятница, 16 мая 2025, 07:25

Президент США Дональд Трамп, который ранее допускал, что может посетить Стамбул 16 мая, где запланированы переговоры РФ и Украины, заявил, что в итоге скорее всего не поедет в Турцию, а вернется в США.

Источник: британский телеканал Sky news со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома

Детали: По словам собеседника канала, Трамп не посетит Турцию после того, как стало известно, что президент России Владимир Путин не будет присутствовать на переговорах.

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Но, выступая в Объединенных Арабских Эмиратов (третья и последняя остановка турне Трампа на Ближнем Востоке), президент США предположил, что вероятнее всего дальше он поедет домой.

Прямая речь Трампа: "Мы уедем завтра... Это почти "пункт назначения неизвестен". Мы получаем звонки: "Можете ли вы быть здесь? Можете ли вы быть там?" Но мы, скорее всего, вернемся в Вашингтон".

Предыстория:

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  • Глава Кремля Владимир Путин поздно вечером 14 мая утвердил состав делегации на переговоры с Украиной в Турции 15 мая. Самого Путина в списке нет.
  • Накануне СМИ сообщали, что Трамп также не поедет в Турцию, хотя ранее заявлял, что "размышляет" о визите в Турцию, если туда поедет и Путин.
  • Президент Владимир Зеленский в четверг должен встретиться в Анкаре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ранее Зеленский говорил, что готов приехать в Стамбул, если туда прибудет Путин.
  • Президент США Дональд Трамп также заявил, что готов приехать в Стамбул в пятницу, 16 мая, для переговоров о российско-украинской войне.

ТрампОАЭТурция
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