Трамп, который говорил о возможной поездке в Стамбул, после визита в ОАЭ вернется домой – СМИ
Президент США Дональд Трамп, который ранее допускал, что может посетить Стамбул 16 мая, где запланированы переговоры РФ и Украины, заявил, что в итоге скорее всего не поедет в Турцию, а вернется в США.
Источник: британский телеканал Sky news со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома
Детали: По словам собеседника канала, Трамп не посетит Турцию после того, как стало известно, что президент России Владимир Путин не будет присутствовать на переговорах.
Но, выступая в Объединенных Арабских Эмиратов (третья и последняя остановка турне Трампа на Ближнем Востоке), президент США предположил, что вероятнее всего дальше он поедет домой.
Прямая речь Трампа: "Мы уедем завтра... Это почти "пункт назначения неизвестен". Мы получаем звонки: "Можете ли вы быть здесь? Можете ли вы быть там?" Но мы, скорее всего, вернемся в Вашингтон".
Предыстория:
- Глава Кремля Владимир Путин поздно вечером 14 мая утвердил состав делегации на переговоры с Украиной в Турции 15 мая. Самого Путина в списке нет.
- Накануне СМИ сообщали, что Трамп также не поедет в Турцию, хотя ранее заявлял, что "размышляет" о визите в Турцию, если туда поедет и Путин.
- Президент Владимир Зеленский в четверг должен встретиться в Анкаре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ранее Зеленский говорил, что готов приехать в Стамбул, если туда прибудет Путин.
- Президент США Дональд Трамп также заявил, что готов приехать в Стамбул в пятницу, 16 мая, для переговоров о российско-украинской войне.