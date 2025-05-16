В Україну повернули тіла 909 полеглих воїнів
За результатами проведених репатріаційних заходів 16 травня в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників.
Джерело: Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими
Деталі: Зазначається, що з числа повернених "на щиті" оборонців полеглі з: Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського, Луганського, Запорізького, Сумського та Харківського напрямку.
Також – з моргів на території РФ.
Дослівно: "Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих".
Деталі: Відповідно до інформації, оприлюдненої на сайті Координаційного штабу, з початку повномасштабного вторгнення Україна провела 75 репатріацій, у межах яких було повернуто 9 744 тіла загиблих.
Нагадаємо:
- 18 квітня в Україну за результатами репатріаційних заходів вдалося повернути тіла 909 полеглих захисників.
- 28 березня на українську землю за результатами проведених репатріаційних заходів вдалося повернути тіла ще 909 полеглих захисників.
- Станом на лютий 2025 року з початку повномасштабного вторгнення Україна провела 75 репатріацій і повернула додому 7 017 тіл полеглих захисників.