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В Україну повернули тіла 909 полеглих воїнів

Анастасія ПроцП'ятниця, 16 травня 2025, 13:11
В Україну повернули тіла 909 полеглих воїнів
ФОТО КООРДИНАЦІЙНОГО ШТАБУ

За результатами проведених репатріаційних заходів 16 травня в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників.

Джерело: Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими

Деталі: Зазначається, що з числа повернених "на щиті" оборонців полеглі з: Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського, Луганського, Запорізького, Сумського та Харківського напрямку.

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ФОТО КООРДИНАЦІЙНОГО ШТАБУ

Також – з моргів на території РФ.

Дослівно: "Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих".

Деталі: Відповідно до інформації, оприлюдненої на сайті Координаційного штабу, з початку повномасштабного вторгнення Україна провела 75 репатріацій, у межах яких було повернуто 9 744 тіла загиблих.

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Нагадаємо:

  • 18 квітня в Україну за результатами репатріаційних заходів вдалося повернути тіла 909 полеглих захисників.
  • 28 березня на українську землю за результатами проведених репатріаційних заходів вдалося повернути тіла ще 909 полеглих захисників.
  • Станом на лютий 2025 року з початку повномасштабного вторгнення Україна провела 75 репатріацій і повернула додому 7 017 тіл полеглих захисників.

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