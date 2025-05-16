В Україну повернули тіла 909 полеглих воїнів

За результатами проведених репатріаційних заходів 16 травня в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників.

Джерело: Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими

Деталі: Зазначається, що з числа повернених "на щиті" оборонців полеглі з: Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського, Луганського, Запорізького, Сумського та Харківського напрямку.

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ФОТО КООРДИНАЦІЙНОГО ШТАБУ

Також – з моргів на території РФ.

Дослівно: "Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих".

Деталі: Відповідно до інформації, оприлюдненої на сайті Координаційного штабу, з початку повномасштабного вторгнення Україна провела 75 репатріацій, у межах яких було повернуто 9 744 тіла загиблих.

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