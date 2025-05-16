В Украину вернули тела 909 павших воинов
По результатам проведенных репатриационных мероприятий 16 мая в Украину вернули тела 909 павших защитников.
Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Детали: Отмечается, что из числа возвращенных "на щите" защитников павшие из: Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского, Запорожского, Сумского и Харьковского направления.
Также - из моргов на территории РФ.
Дословно: "Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших".
Детали: Согласно информации, обнародованной на сайте Координационного штаба, с начала полномасштабного вторжения Украина провела 75 репатриаций, в рамках которых было возвращено 9 744 тела погибших.
Напомним:
- 18 апреля в Украину по результатам репатриационных мероприятий удалось вернуть тела 909 павших защитников.
- 28 марта на украинскую землю по результатам проведенных репатриационных мероприятий удалось вернуть тела еще 909 павших защитников.
- По состоянию на февраль 2025 года с начала полномасштабного вторжения Украина провела 75 репатриаций и вернула домой 7 017 тел павших защитников.