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В Украину вернули тела 909 павших воинов

Анастасия ПроцПятница, 16 мая 2025, 13:11
В Украину вернули тела 909 павших воинов
ФОТО КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА

По результатам проведенных репатриационных мероприятий 16 мая в Украину вернули тела 909 павших защитников.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Детали: Отмечается, что из числа возвращенных "на щите" защитников павшие из: Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского, Запорожского, Сумского и Харьковского направления.

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ФОТО КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА

Также - из моргов на территории РФ.

Дословно: "Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших".

Детали: Согласно информации, обнародованной на сайте Координационного штаба, с начала полномасштабного вторжения Украина провела 75 репатриаций, в рамках которых было возвращено 9 744 тела погибших.

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Напомним:

  • 18 апреля в Украину по результатам репатриационных мероприятий удалось вернуть тела 909 павших защитников.
  • 28 марта на украинскую землю по результатам проведенных репатриационных мероприятий удалось вернуть тела еще 909 павших защитников.
  • По состоянию на февраль 2025 года с начала полномасштабного вторжения Украина провела 75 репатриаций и вернула домой 7 017 тел павших защитников.

потери в войне
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