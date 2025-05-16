В Украину вернули тела 909 павших воинов

По результатам проведенных репатриационных мероприятий 16 мая в Украину вернули тела 909 павших защитников.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Детали: Отмечается, что из числа возвращенных "на щите" защитников павшие из: Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского, Запорожского, Сумского и Харьковского направления.

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ФОТО КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА

Также - из моргов на территории РФ.

Дословно: "Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших".

Детали: Согласно информации, обнародованной на сайте Координационного штаба, с начала полномасштабного вторжения Украина провела 75 репатриаций, в рамках которых было возвращено 9 744 тела погибших.

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Напомним: