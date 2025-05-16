Представник Путіна заявив, що Україна та РФ пропишуть в деталях своє бачення припинення вогню
Глава російської делегації та помічник Путіна Володимир Мединський заявив, що росіяни "задоволені результатами зустрічі" та про те, що Україна і РФ домовилися прописати в деталях своє бачення можливого майбутнього припинення вогню.
Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"
Пряма мова: "Загалом, ми задоволені результатами і готові продовжувати контакт...
Ми домовилися про те що кожна сторона представить своє бачення можливого майбутнього припинення вогню, пропише це в деталях, після того як таке бачення буде представлено, ми вважаємо за доцільне теж про це домовлено продовжити наші переговори".
Деталі: За словами представника Кремля, українська сторона запросила прямі переговори між керівниками країн.
Мединський заявив, що російська сторона "прийняла цей запит до відома".
Нагадаємо:
- У Стамбулі відбулися мирні переговори між делегаціями України та РФ, в ході яких росіяни висунули низку неприйнятних умов.
- Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що під час переговорів у Стамбулі українська та російська делегації обговорили можливість масштабного обміну полоненими у форматі "тисяча на тисячу".
- Sky News повідомляє з посиланням на джерело в українських дипломатичних колах, що Росія висунула вимоги, які є нереалістичними і виходять далеко за межі раніше обговореного. За словами джерела, серед вимог Росії – виведення українських військ з її власних територій для того, щоб можна було оголосити перемир'я.
- Також ЗМІ повідомляли, що росіяни у Стамбулі вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною.