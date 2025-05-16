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Представник Путіна заявив, що Україна та РФ пропишуть в деталях своє бачення припинення вогню

Альона Мазуренко П'ятниця, 16 травня 2025, 16:55
Представник Путіна заявив, що Україна та РФ пропишуть в деталях своє бачення припинення вогню
фото: Getty images

Глава російської делегації та помічник Путіна Володимир Мединський заявив, що росіяни "задоволені результатами зустрічі" та про те, що Україна і РФ домовилися прописати в деталях своє бачення можливого майбутнього припинення вогню.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Загалом, ми задоволені результатами і готові продовжувати контакт...

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Ми домовилися про те що кожна сторона представить своє бачення можливого майбутнього припинення вогню, пропише це в деталях, після того як таке бачення буде представлено, ми вважаємо за доцільне теж про це домовлено продовжити наші переговори".

Деталі: За словами представника Кремля, українська сторона запросила прямі переговори між керівниками країн.

Мединський заявив, що російська сторона "прийняла цей запит до відома".

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Нагадаємо: 

  • У Стамбулі відбулися мирні переговори між делегаціями України та РФ, в ході яких росіяни висунули низку неприйнятних умов.
  • Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що під час переговорів у Стамбулі українська та російська делегації обговорили можливість масштабного обміну полоненими у форматі "тисяча на тисячу".
  • Sky News повідомляє з посиланням на джерело в українських дипломатичних колах, що Росія висунула вимоги, які є нереалістичними і виходять далеко за межі раніше обговореного. За словами джерела, серед вимог Росії – виведення українських військ з її власних територій для того, щоб можна було оголосити перемир'я.
  • Також ЗМІ повідомляли, що росіяни у Стамбулі вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною.

російсько-українська війнапереговориперемир’яРосія
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