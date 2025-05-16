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Представитель Путина заявил, что Украина и РФ пропишут в деталях свое видение прекращения огня

Алена МазуренкоПятница, 16 мая 2025, 16:55
Представитель Путина заявил, что Украина и РФ пропишут в деталях свое видение прекращения огня
фото: Getty images

Глава российской делегации и помощник Путина Владимир Мединский заявил, что россияне "довольны результатами встречи" и о том, что Украина и РФ договорились прописать в деталях свое видение возможного будущего прекращения огня.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "В общем, мы довольны результатами и готовы продолжать контакт...

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Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях, после того как такое видение будет представлено, мы считаем целесообразным тоже об этом договориться продолжить наши переговоры".

Детали: По словам представителя Кремля, украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями стран.

Мединский заявил, что российская сторона "приняла этот запрос к сведению".

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Напомним: 

  • В Стамбуле состоялись мирные переговоры между делегациями Украины и РФ, в ходе которых россияне выдвинули ряд неприемлемых условий.
  • Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что во время переговоров в Стамбуле украинская и российская делегации обсудили возможность масштабного обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".
  • Sky News сообщает со ссылкой на источник в украинских дипломатических кругах, что Россия выдвинула требования, которые являются нереалистичными и выходят далеко за пределы ранее оговоренного. По словам источника, среди требований России - вывод украинских войск с ее собственных территорий для того, чтобы можно было объявить перемирие.
  • Также СМИ сообщали, что россияне в Стамбуле требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной.

российско-украинская войнапереговорыперемириеРосcия
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