Представитель Путина заявил, что Украина и РФ пропишут в деталях свое видение прекращения огня

Глава российской делегации и помощник Путина Владимир Мединский заявил, что россияне "довольны результатами встречи" и о том, что Украина и РФ договорились прописать в деталях свое видение возможного будущего прекращения огня.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "В общем, мы довольны результатами и готовы продолжать контакт...

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Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях, после того как такое видение будет представлено, мы считаем целесообразным тоже об этом договориться продолжить наши переговоры".

Детали: По словам представителя Кремля, украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями стран.

Мединский заявил, что российская сторона "приняла этот запрос к сведению".

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Напомним: