Представитель Путина заявил, что Украина и РФ пропишут в деталях свое видение прекращения огня
Глава российской делегации и помощник Путина Владимир Мединский заявил, что россияне "довольны результатами встречи" и о том, что Украина и РФ договорились прописать в деталях свое видение возможного будущего прекращения огня.
Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"
Прямая речь: "В общем, мы довольны результатами и готовы продолжать контакт...
Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях, после того как такое видение будет представлено, мы считаем целесообразным тоже об этом договориться продолжить наши переговоры".
Детали: По словам представителя Кремля, украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями стран.
Мединский заявил, что российская сторона "приняла этот запрос к сведению".
Напомним:
- В Стамбуле состоялись мирные переговоры между делегациями Украины и РФ, в ходе которых россияне выдвинули ряд неприемлемых условий.
- Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что во время переговоров в Стамбуле украинская и российская делегации обсудили возможность масштабного обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".
- Sky News сообщает со ссылкой на источник в украинских дипломатических кругах, что Россия выдвинула требования, которые являются нереалистичными и выходят далеко за пределы ранее оговоренного. По словам источника, среди требований России - вывод украинских войск с ее собственных территорий для того, чтобы можно было объявить перемирие.
- Также СМИ сообщали, что россияне в Стамбуле требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной.