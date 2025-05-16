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Обозреватель The Economist: Россияне в Стамбуле угрожали воевать вечно и захватить Сумщину и Харьковщину

Евгений КизиловПятница, 16 мая 2025, 17:42
Обозреватель The Economist: Россияне в Стамбуле угрожали воевать вечно и захватить Сумщину и Харьковщину
фото: Getty Images

Глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский заявил на переговорах, что РФ готова к бесконечной войне против Украины, и угрожал захватить также Сумскую и Харьковскую области.

Источник: обозреватель издания The Economist Оливер Кэрролл в соцсети Х со ссылкой на информацию из "достоверных источников"

Детали: Журналист привел точные слова Мединского: "Мы не хотим войны, но мы готовы воевать год, два, три – сколько бы это ни заняло. Мы воевали со Швецией 21 год. Сколько вы готовы воевать?..

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Возможно, кто-то из тех, кто сидит за этим столом, потеряет больше своих близких. Россия готова воевать вечно..."

Прямая речь Кэрролла: "И это еще не все. Хорошо осведомленный источник сообщил мне, что Россия заявила, что согласится на прекращение огня, только если Украина уйдет из четырех "аннексированных" областей, которые она даже не полностью контролирует. (!) Москва также угрожала захватить еще две: Харьковскую и Сумскую области".

Напомним: 

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  • В Стамбуле состоялись мирные переговоры между делегациями Украины и РФ, в ходе которых россияне выдвинули ряд неприемлемых условий.
  • Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что во время переговоров в Стамбуле украинская и российская делегации обсудили возможность масштабного обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".
  • Sky News сообщает со ссылкой на источник в украинских дипломатических кругах, что Россия выдвинула требования, которые являются нереалистичными и выходят далеко за пределы ранее оговоренного. По словам источника, среди требований России - вывод Украиной войск с ее собственных территорий для того, чтобы можно было объявить перемирие.
  • Также СМИ сообщали, что россияне в Стамбуле требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной.

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