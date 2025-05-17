Bloomberg обнародовал ультимативные требования России на переговорах в Стамбуле

Во время закрытой встречи в Стамбуле 16 мая представители российской стороны озвучили ряд требований к украинской делегации, назвав условия, при которых Москва готова прекратить огонь. Среди них – отказ Украины от территорий и претензий на репарации.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров

Детали: По информации Bloomberg, российская делегация на переговорах в Стамбуле озвучила ряд условий для начала мирного процесса. В частности, Москва требует, чтобы Украина:

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закрепила нейтральный статус, без присутствия иностранных войск и оружия массового поражения на своей территории;

официально отказалась от требований репараций от России;

признала аннексию Крыма и еще четырех регионов, даже несмотря на то, что российские войска не контролируют их полностью.

Российская делегация заявила, что российский лидер Владимир Путин согласится на прекращение огня только после того, как Украина выведет свои войска из Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей и передаст их под контроль России. Кремль также требует международного признания всех пяти регионов как части РФ.

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