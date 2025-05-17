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Bloomberg обнародовал ультимативные требования России на переговорах в Стамбуле

Иван ДьяконовСуббота, 17 мая 2025, 00:52
Bloomberg обнародовал ультимативные требования России на переговорах в Стамбуле
Российская делегация на переговорах в Стамбуле 16 мая. Фото: Getty Images

Во время закрытой встречи в Стамбуле 16 мая представители российской стороны озвучили ряд требований к украинской делегации, назвав условия, при которых Москва готова прекратить огонь. Среди них – отказ Украины от территорий и претензий на репарации.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров

Детали: По информации Bloomberg, российская делегация на переговорах в Стамбуле озвучила ряд условий для начала мирного процесса. В частности, Москва требует, чтобы Украина:

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  • закрепила нейтральный статус, без присутствия иностранных войск и оружия массового поражения на своей территории;
  • официально отказалась от требований репараций от России;
  • признала аннексию Крыма и еще четырех регионов, даже несмотря на то, что российские войска не контролируют их полностью.

Российская делегация заявила, что российский лидер Владимир Путин согласится на прекращение огня только после того, как Украина выведет свои войска из Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей и передаст их под контроль России. Кремль также требует международного признания всех пяти регионов как части РФ.

Предыстория: 

  • 16 мая впервые за более чем три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной.
  • По данным СМИ, россияне в Стамбуле требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной, а также выдвинули ряд заранее неприемлемых условий для Украины.
  • По итогам переговоров глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ходе них обсуждались прекращение огня и гуманитарные вопросы, а также возможная встреча на уровне лидеров.

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