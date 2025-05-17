Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ціла сім’я вбита у маршрутці на Сумщині – Зеленський

Роман ПетренкоСубота, 17 травня 2025, 11:33
Ціла сім’я вбита у маршрутці на Сумщині – Зеленський
фото: ДСНС

Росіяни вбили сімʼю в евакуаційній маршрутці на Сумщині вранці 17 червня – батько, мати та донька загинули від удару.

Джерело: президент Володимир Зеленський

Пряма мова Зеленського: "У лікарнях зараз семеро поранених після удару російського дрона по звичайній маршрутці. У людей опіки, переломи, контузії...

Реклама:

... За попередньою інформацією, росіяни вбили сімʼю: батько, мати та донька загинули від удару. Мої співчуття рідним та близьким. Усі загиблі – цивільні. І росіяни не могли не розуміти, по якому транспортному засобу завдають цього удару. Це було свідоме вбивство цивільних".

Деталі: Лідер держави закликає до тиску на РФ.

Нагадаємо: Поблизу міста Білопілля Сумської області російські війська атакували рейсовий автобус безпілотником типу "Ланцет", загинули дев’ятеро людей.

РЕКЛАМА:

Згодом стало відомо, що автобус був евакуаційним.

Сумська областьЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відеоАвтобус, у якому росіяни вбили 9 людей на Сумщині, був евакуаційним – мер
Bloomberg оприлюднив ультимативні вимоги Росії на переговорах у Стамбулі
США і Європа близькі до переговорів про часткове виведення американський військ з континенту
Польський прем'єр після розмови з Трампом чекає на "дуже важкі дні"
ЄС посилить 17-й пакет санкцій проти Росії ще трьома видами покарань
Експосол США в Україні визнала, що вирішила звільнитись через Трампа
Усі новини...
Сумська область
Автобус, у якому росіяни вбили 9 людей на Сумщині, був евакуаційним – мер
На Сумщині російські військові атакували рейсовий автобус: 9 загиблих, 4 поранених
Окупанти гатили по Сумщині і Дніпропетровщині: вирували пожежі, є руйнування
Останні новини
11:33
Ціла сім’я вбита у маршрутці на Сумщині – Зеленський
11:21
Верняєв повернувся у заявку збірної України зі спортивної гімнастики на чемпіонат Європи
11:13
Чи можна позбутися карієсу в домашніх умовах та чи допоможе паста: пояснюють експерти
11:05
Nissan планує скоротити майже половину своїх заводів – Reuters
10:47
Сікорський: Країна, яка могла б поставити Путіна на місце – Китай
10:30
У Польщі вважають, що переговори у Туреччині – випробування намірів РФ
10:14
фото, відеоАвтобус, у якому росіяни вбили 9 людей на Сумщині, був евакуаційним – мер
09:58
У Литві різко зросла кількість повітряних куль із контрабандою із Білорусі
09:43
За добу троє загиблих та 18 поранених цивільних на Донеччині та Харківщині
09:26
Сибіга та Каллас погодилися, що тиск на Москву необхідно посилити
Усі новини...
Реклама:
Реклама: