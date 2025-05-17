Ціла сім’я вбита у маршрутці на Сумщині – Зеленський

Росіяни вбили сімʼю в евакуаційній маршрутці на Сумщині вранці 17 червня – батько, мати та донька загинули від удару.

Джерело: президент Володимир Зеленський

Пряма мова Зеленського: "У лікарнях зараз семеро поранених після удару російського дрона по звичайній маршрутці. У людей опіки, переломи, контузії...

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... За попередньою інформацією, росіяни вбили сімʼю: батько, мати та донька загинули від удару. Мої співчуття рідним та близьким. Усі загиблі – цивільні. І росіяни не могли не розуміти, по якому транспортному засобу завдають цього удару. Це було свідоме вбивство цивільних".

Деталі: Лідер держави закликає до тиску на РФ.

Нагадаємо: Поблизу міста Білопілля Сумської області російські війська атакували рейсовий автобус безпілотником типу "Ланцет", загинули дев’ятеро людей.

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Згодом стало відомо, що автобус був евакуаційним.