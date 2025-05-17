Целая семья убита в маршрутке в Сумской области - Зеленский

Россияне убили семью в эвакуационной маршрутке в Сумской области утром 17 мая - отец, мать и дочь погибли от удара.

Источник: президент Владимир Зеленский

Прямая речь Зеленского: "В больницах сейчас семеро раненых после удара российского дрона по обычной маршрутке. У людей ожоги, переломы, контузии...

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... По предварительной информации, россияне убили семью: отец, мать и дочь погибли от удара. Мои соболезнования родным и близким. Все погибшие - гражданские. И россияне не могли не понимать, по какому транспортному средству наносят этот удар. Это было сознательное убийство гражданских".

Детали: Лидер государства призывает к давлению на РФ.

Напомним: Вблизи города Белополье Сумской области российские войска атаковали рейсовый автобус беспилотником типа "Ланцет", погибли девять человек.

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Позже стало известно, что автобус был эвакуационным.