Окупанти засудили австралійця до 13 років за участь у війні на боці України

Так званий "суд" на підконтрольній Росії території Луганської області засудив громадянина Австралії Оскара Дженкінса до 13 років колонії суворого режиму за участь у бойових діях на боці Збройних сил України.

Джерело: CNN з посиланням на повідомлення російських державних прокурорів

Деталі: 33-річного Дженкінса визнали винним у тому, що він нібито був найманцем і воював проти Росії з березня до грудня минулого року. Його "затримали" у грудні 2024 року, і з того часу Австралія неодноразово вимагала його звільнення.

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Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг назвала вирок "показовим судилищем" і заявила, що шокована рішенням російського суду. Вона наголосила на необхідності дотримання Росією міжнародного гуманітарного права стосовно ув’язненого.

Пряма мова Вонг: "Ми глибоко занепокоєні станом здоров’я та безпекою пана Дженкінса. Австралія співпрацює з Україною, Червоним Хрестом та іншими партнерами, щоб домогтись його звільнення".

Деталі: Російські прокурори стверджують, що Дженкінс отримував плату від $7400 до $10 000 на місяць як учасник бойових дій. Кремль наголошує, що найманці не мають права на статус військовополонених.

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На поширених фото Дженкінса видно в скляній клітці із зв’язаними руками. За повідомленнями ЗМІ, він приєднався до міжнародного батальйону у складі українських сил. Відео його затримання з’явилось у російських Telegram-каналах у грудні.

На відео, Дженкінс говорить сумішшю англійської, української та російської, називає себе "солдатом", а також зазначає, що працює вчителем у Китаї і навчається в Австралії. Один із чоловіків на записі вдарив його по голові.

Після повідомлень про можливу загибель австралійця на початку року, уряд Австралії викликав російського посла. Прем’єр-міністр Ентоні Албаніз пообіцяв "найжорсткішу реакцію" на будь-яку шкоду, заподіяну громадянину Австралії.

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