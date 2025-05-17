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Окупанти засудили австралійця до 13 років за участь у війні на боці України

Українська правдаСубота, 17 травня 2025, 13:55
Окупанти засудили австралійця до 13 років за участь у війні на боці України
Оскар Дженкінс/Скриншот

Так званий "суд" на підконтрольній Росії території Луганської області засудив громадянина Австралії Оскара Дженкінса до 13 років колонії суворого режиму за участь у бойових діях на боці Збройних сил України.

Джерело: CNN з посиланням на повідомлення російських державних прокурорів

Деталі: 33-річного Дженкінса визнали винним у тому, що він нібито був найманцем і воював проти Росії з березня до грудня минулого року. Його "затримали" у грудні 2024 року, і з того часу Австралія неодноразово вимагала його звільнення.

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Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг назвала вирок "показовим судилищем" і заявила, що шокована рішенням російського суду. Вона наголосила на необхідності дотримання Росією міжнародного гуманітарного права стосовно ув’язненого.

Пряма мова Вонг: "Ми глибоко занепокоєні станом здоров’я та безпекою пана Дженкінса. Австралія співпрацює з Україною, Червоним Хрестом та іншими партнерами, щоб домогтись його звільнення".

Деталі: Російські прокурори стверджують, що Дженкінс отримував плату від $7400 до $10 000 на місяць як учасник бойових дій. Кремль наголошує, що найманці не мають права на статус військовополонених.

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На поширених фото Дженкінса видно в скляній клітці із зв’язаними руками. За повідомленнями ЗМІ, він приєднався до міжнародного батальйону у складі українських сил. Відео його затримання з’явилось у російських Telegram-каналах у грудні.

На відео, Дженкінс говорить сумішшю англійської, української та російської, називає себе "солдатом", а також зазначає, що працює вчителем у Китаї і навчається в Австралії. Один із чоловіків на записі вдарив його по голові.

Після повідомлень про можливу загибель австралійця на початку року, уряд Австралії викликав російського посла. Прем’єр-міністр Ентоні Албаніз пообіцяв "найжорсткішу реакцію" на будь-яку шкоду, заподіяну громадянину Австралії.

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Передісторія: 

  • 15 січня телеканал CNN, посилаючись на заяву прем’єр-міністра Австралії Ентоні Албанізі, повідомив, що росіяни могли вбити австралійського громадянина Оскара Дженкінса, який воював на боці України та був взятий у полон. Австралійський уряд пообіцяв "вжити найрішучіших заходів", якщо ця інформація підтвердиться.
  • 29 січня прем’єр-міністр Ентоні Албанізі заявив, що уряд отримав повідомлення від Росії про те, що австралійський громадянин Оскар Дженкінс, який воював за Україну і про загибель якого після полону РФ повідомляли раніше, може бути живим.
  • За даними американського мовника CNN, за останні 6 місяців на передовій в Україні загинули щонайменше 5 американських добровольців, тіла 2-х повернули до України минулої п’ятниці. Загалом понад 20 добровольців зі Сполучених Штатів вважаються зниклими без вісти.

АвстраліяРосіясуд
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