Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты приговорили австралийца к 13 годам за участие в войне на стороне Украины

Украинская правдаСуббота, 17 мая 2025, 13:55
Оккупанты приговорили австралийца к 13 годам за участие в войне на стороне Украины
Оскар Дженкинс/Скриншот

Так называемый "суд" на подконтрольной России территории Луганской области приговорил гражданина Австралии Оскара Дженкинса к 13 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины.

Источник: CNN со ссылкой на сообщение российских государственных прокуроров.

Подробности: 33-летнего Дженкинса признали виновным в том, что он якобы был наёмником и воевал против России с марта по декабрь прошлого года. Его "задержали" в декабре 2024 года, и с тех пор Австралия неоднократно требовала его освобождения.

Реклама:

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг назвала приговор "показательным судилищем" и заявила, что шокирована решением российского суда. Она подчеркнула необходимость соблюдения Россией норм международного гуманитарного права в отношении заключённого.

Прямая речь Вонг: "Мы глубоко обеспокоены состоянием здоровья и безопасностью господина Дженкинса. Австралия сотрудничает с Украиной, Красным Крестом и другими партнёрами, чтобы добиться его освобождения".

Детали: Российские прокуроры утверждают, что Дженкинс получал от $7400 до $10 000 в месяц как участник боевых действий. Кремль настаивает на том, что наёмники не имеют права на статус военнопленных.

РЕКЛАМА:

На опубликованных фотографиях Дженкинс изображён в стеклянной клетке со связанными за спиной руками. По сообщениям СМИ, он присоединился к международному батальону в составе украинских сил. Видео его задержания появилось в российских Telegram-каналах в декабре.

На записи Дженкинс говорит смесью английского, украинского и русского, называет себя "солдатом", а также сообщает, что работает учителем в Китае и учится в Австралии. Один из мужчин на видео дважды ударил его по голове.

После сообщений о возможной гибели австралийца в начале года правительство Австралии вызвало российского посла. Премьер-министр Энтони Албанез пообещал "самую жёсткую реакцию" на любой причинённый ему вред.

Читайте также: Слідство.інфо: Видео с телом якобы пленного австралийца оказалось 4-летней записью из Карабаха

Что предшествовало: 

  • 15 января телеканал CNN, ссылаясь на заявление премьер-министра Австралии Энтони Албанизи, сообщил, что россияне могли убить австралийского гражданина Оскара Дженкинса, который воевал на стороне Украины и был взят в плен. Австралийское правительство пообещало "принять самые решительные меры", если эта информация подтвердится.
  • 29 января премьер-министр Энтони Албанизи заявил, что правительство получило сообщение от России о том, что австралийский гражданин Оскар Дженкинс, который воевал за Украину и о гибели которого после плена РФ сообщали ранее, может быть живым.
  • По данным американского вещателя CNN, за последние 6 месяцев на передовой в Украине погибли по меньшей мере 5 американских добровольцев, тела 2-х вернули в Украину в минувшую пятницу. Всего свыше 20 добровольцев из Соединенных Штатов считаются пропавшими без вести.

АвстралияРосcиясуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Россияне атаковали 62 ударными беспилотниками после переговоров в Стамбуле
В Кремле назвали "возможной" встречу Зеленского и Путина
Целая семья убита в маршрутке в Сумской области - Зеленский
Bloomberg обнародовал ультимативные требования России на переговорах в Стамбуле
США и Европа близки к переговорам о частичном выводе американский войск с континента
Польский премьер после разговора с Трампом ждет "очень тяжелые дни"
Все новости...
Австралия
Австралия задерживает передачу Украине списанных танков Abrams из-за сопротивления США – СМИ
Чемпионат мира по снукеру 2025: украинцы, легенды и новые герои
Норрис против Пиастри, проблемы Red Bull и удивительный Расселл: превью Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1
Последние новости
16:22
Популярные препараты против ожирения и диабета работают лучше для представителей одного пола – ученые
16:15
В России заявили, что Лавров и Рубио обсудили переговоры Украины и РФ в Стамбуле
16:07
Партия Симиона уже жалуется на "электоральный туризм" в Молдове и ряде стран ЕС
16:01
FT: Путин отказался обсуждать мирный план, разработанный США, Украиной и европейцами
15:59
Свитолина снялась с теннисного турнира в Страсбурге из-за травмы
15:54
Чехия: На РФ нужно усилить санкционное давление после переговоров в Турции
15:42
Когда наступит "конец света"? Ученые говорят, что гораздо быстрее, чем считали ранее
15:35
инфографикаБолее половины украинцев считают визит Зеленского в Турцию успешным - социология
15:30
Количество пользователей "Резерв+" составляет почти 4 млн - Минобороны
15:12
Выборы в Румынии: явка диаспоры во втором туре выросла почти вдвое
Все новости...
Реклама:
Реклама: