Оккупанты приговорили австралийца к 13 годам за участие в войне на стороне Украины
Так называемый "суд" на подконтрольной России территории Луганской области приговорил гражданина Австралии Оскара Дженкинса к 13 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины.
Источник: CNN со ссылкой на сообщение российских государственных прокуроров.
Подробности: 33-летнего Дженкинса признали виновным в том, что он якобы был наёмником и воевал против России с марта по декабрь прошлого года. Его "задержали" в декабре 2024 года, и с тех пор Австралия неоднократно требовала его освобождения.
Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг назвала приговор "показательным судилищем" и заявила, что шокирована решением российского суда. Она подчеркнула необходимость соблюдения Россией норм международного гуманитарного права в отношении заключённого.
Прямая речь Вонг: "Мы глубоко обеспокоены состоянием здоровья и безопасностью господина Дженкинса. Австралия сотрудничает с Украиной, Красным Крестом и другими партнёрами, чтобы добиться его освобождения".
Детали: Российские прокуроры утверждают, что Дженкинс получал от $7400 до $10 000 в месяц как участник боевых действий. Кремль настаивает на том, что наёмники не имеют права на статус военнопленных.
На опубликованных фотографиях Дженкинс изображён в стеклянной клетке со связанными за спиной руками. По сообщениям СМИ, он присоединился к международному батальону в составе украинских сил. Видео его задержания появилось в российских Telegram-каналах в декабре.
На записи Дженкинс говорит смесью английского, украинского и русского, называет себя "солдатом", а также сообщает, что работает учителем в Китае и учится в Австралии. Один из мужчин на видео дважды ударил его по голове.
После сообщений о возможной гибели австралийца в начале года правительство Австралии вызвало российского посла. Премьер-министр Энтони Албанез пообещал "самую жёсткую реакцию" на любой причинённый ему вред.
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Что предшествовало:
- 15 января телеканал CNN, ссылаясь на заявление премьер-министра Австралии Энтони Албанизи, сообщил, что россияне могли убить австралийского гражданина Оскара Дженкинса, который воевал на стороне Украины и был взят в плен. Австралийское правительство пообещало "принять самые решительные меры", если эта информация подтвердится.
- 29 января премьер-министр Энтони Албанизи заявил, что правительство получило сообщение от России о том, что австралийский гражданин Оскар Дженкинс, который воевал за Украину и о гибели которого после плена РФ сообщали ранее, может быть живым.
- По данным американского вещателя CNN, за последние 6 месяцев на передовой в Украине погибли по меньшей мере 5 американских добровольцев, тела 2-х вернули в Украину в минувшую пятницу. Всего свыше 20 добровольцев из Соединенных Штатов считаются пропавшими без вести.