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Трамп анонсировал разговоры с Путиным и Зеленским в понедельник

Катерина ТищенкоСуббота, 17 мая 2025, 18:10
Трамп анонсировал разговоры с Путиным и Зеленским в понедельник
Дональд Трамп, фото AFP via Getty Images

Президент США Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с правителем РФ Владимиром Путиным в понедельник 19 мая, а после этого – разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и союзниками по НАТО.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social

 

Детали: Трамп написал, что в понедельник в 10 часов утра (17:00 по Киеву) проведет разговор с Путиным, во время которого обсудит усилия по прекращению войны и торговые вопросы.

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Он отметил, что после этого поговорит с Зеленским, а позже, вместе с Зеленским – с "различными членами НАТО".

Трамп выразил надежду, что "это будет продуктивный день", что произойдет прекращение огня, и война закончится.

Предыстория:

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  • 16 мая впервые за более чем три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной.
  • Россия отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.
  • По данным СМИ, россияне в Стамбуле требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной, а также выдвинули ряд заведомо неприемлемых условий для Украины.
  • Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что во время переговоров в Стамбуле украинская и российская делегации обсудили возможность масштабного обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".
  • По данным Bloomberg, во время встречи в Стамбуле представители российской стороны озвучили ряд требований к украинской делегации, назвав условия, при которых Москва готова прекратить огонь. Среди них - отказ Украины от территорий и претензий на репарации.

ТрампПутинЗеленский
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