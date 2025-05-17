Трамп анонсировал разговоры с Путиным и Зеленским в понедельник

Президент США Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с правителем РФ Владимиром Путиным в понедельник 19 мая, а после этого – разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и союзниками по НАТО.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social

Детали: Трамп написал, что в понедельник в 10 часов утра (17:00 по Киеву) проведет разговор с Путиным, во время которого обсудит усилия по прекращению войны и торговые вопросы.

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Он отметил, что после этого поговорит с Зеленским, а позже, вместе с Зеленским – с "различными членами НАТО".

Трамп выразил надежду, что "это будет продуктивный день", что произойдет прекращение огня, и война закончится.

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