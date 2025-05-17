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Рубіо передав Лаврову "рішучий сигнал" від Трампа – Держдеп

Марія Ємець, Катерина ТищенкоСубота, 17 травня 2025, 18:47
Рубіо передав Лаврову рішучий сигнал від Трампа – Держдеп
Марко Рубіо, фото Getty Images

Державний департамент США повідомив, що під час телефонної розмови в суботу держсекретар Марко Рубіо передав главі МЗС РФ Сергію Лаврову "рішучий сигнал" від президента США Дональда Трампа про налаштованість Штатів досягти тривалого закінчення російсько-української війни. 

Джерело: повідомлення Держдепу, пише "Європейська правда"

Дослівно: "Держсекретар Рубіо привітав домовленість про обмін полоненими, досягнену під час перемовин України й РФ 16 травня у Стамбулі, та передав рішучий сигнал від президента Трампа: США налаштовані досягти тривалого кінця у російсько українській війні. 

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Деталі: Також Рубіо повторив заклик Дональда Трампа до негайного припинення вогню. 

Що передувало: Раніше в суботу російська сторона повідомила, що Рубіо обговорив у телефонній розмові з Лавровим підсумки російсько-українських переговорів, що відбулися напередодні у Стамбулі.

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Пізніше президент США Дональд Трамп анонсував телефонну розмову з правителем РФ Володимиром Путіним у понеділок 19 травня, а після цього – розмову з президентом України Володимиром Зеленським та союзниками по НАТО.

СШАРосіяЛавров
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