Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Рубио передал Лаврову "решительный сигнал" от Трампа – Госдеп

Мария Емец, Катерина ТищенкоСуббота, 17 мая 2025, 18:47
Рубио передал Лаврову решительный сигнал от Трампа – Госдеп
Марко Рубио, фото Getty Images

Государственный департамент США сообщил, что во время телефонного разговора в субботу госсекретарь Марко Рубио передал главе МИД РФ Сергею Лаврову "решительный сигнал" от президента США Дональда Трампа о настрое Штатов достичь длительного окончания российско-украинской войны.

Источник: сообщение Госдепа, пишет "Европейская правда"

Дословно: "Госсекретарь Рубио приветствовал договоренность об обмене пленными, достигнутую во время переговоров Украины и РФ 16 мая в Стамбуле, и передал решительный сигнал от президента Трампа: США настроены достичь длительного конца в российско-украинской войне.

Реклама:

Комплексный мирный план, предложенный США, определяет лучший путь к этому".

Детали: Также Рубио повторил призыв Дональда Трампа к немедленному прекращению огня.

Что предшествовало: Ранее в субботу российская сторона сообщила, что Рубио обсудил в телефонном разговоре с Лавровым итоги российско-украинских переговоров, состоявшихся накануне в Стамбуле.

РЕКЛАМА:

Позже президент США Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с правителем РФ Владимиром Путиным в понедельник 19 мая, а после этого – разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и союзниками по НАТО.

СШАРосcияЛавров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский примет участие в инаугурационной мессе Папы Римского в Ватикане
Трамп анонсировал разговоры с Путиным и Зеленским в понедельник
ВидеоВ двух американских штатах торнадо убил как минимум 21 человека
Россияне атаковали 62 ударными беспилотниками после переговоров в Стамбуле
Целая семья убита в маршрутке в Сумской области - Зеленский
Bloomberg обнародовал ультимативные требования России на переговорах в Стамбуле
Все новости...
США
В двух американских штатах торнадо убил как минимум 21 человека
В России заявили, что Лавров и Рубио обсудили переговоры Украины и РФ в Стамбуле
В Сенате призвали Конгресс США принять санкции против РФ после переговоров в Стамбуле
Последние новости
19:14
ВидеоСырский: с начала года ВСУ уничтожили более 1000 российских танков
19:06
В Финляндии столкнулись и разбились два гражданских вертолета с 5 людьми на борту
18:47
Рубио передал Лаврову "решительный сигнал" от Трампа – Госдеп
18:29
В "Резерв+" выдано более 333 тысяч отсрочек от мобилизации – Минобороны
18:28
Зеленский примет участие в инаугурационной мессе Папы Римского в Ватикане
18:18
видеоПилот Red Bull разбил болид во время квалификации на Гран-при Эмилии-Романьи
18:10
Трамп анонсировал разговоры с Путиным и Зеленским в понедельник
18:00
ВидеоВ двух американских штатах торнадо убил как минимум 21 человека
17:55
Глава МИД Великобритании осудил удар РФ по гражданскому автобусу под Белопольем
17:47
Россияне ударили по Орехову: ранены две женщины
Все новости...
Реклама:
Реклама: