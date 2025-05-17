Рубио передал Лаврову "решительный сигнал" от Трампа – Госдеп

Государственный департамент США сообщил, что во время телефонного разговора в субботу госсекретарь Марко Рубио передал главе МИД РФ Сергею Лаврову "решительный сигнал" от президента США Дональда Трампа о настрое Штатов достичь длительного окончания российско-украинской войны.

Источник: сообщение Госдепа, пишет "Европейская правда"

Дословно: "Госсекретарь Рубио приветствовал договоренность об обмене пленными, достигнутую во время переговоров Украины и РФ 16 мая в Стамбуле, и передал решительный сигнал от президента Трампа: США настроены достичь длительного конца в российско-украинской войне.

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Комплексный мирный план, предложенный США, определяет лучший путь к этому".

Детали: Также Рубио повторил призыв Дональда Трампа к немедленному прекращению огня.

Что предшествовало: Ранее в субботу российская сторона сообщила, что Рубио обсудил в телефонном разговоре с Лавровым итоги российско-украинских переговоров, состоявшихся накануне в Стамбуле.

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Позже президент США Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с правителем РФ Владимиром Путиным в понедельник 19 мая, а после этого – разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и союзниками по НАТО.