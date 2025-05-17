У Росії заявили, що Лавров і Рубіо обговорили зустріч делегацій України та РФ у Стамбулі
Субота, 17 травня 2025, 16:15
Держсекретар США Марко Рубіо обговорив у телефонній розмові з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим підсумки російсько-українських переговорів, що відбулися напередодні у Стамбулі, заявили в МЗС РФ.
Джерело: російське агентство РИА Новости з посиланням на МЗС РФ
Деталі: Зазначається, що Рубіо наголосив на готовності Вашингтона й надалі сприяти пошукам врегулювання війни в Україні.
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Як стверджують у МЗС РФ, Рубіо також "привітав домовленості про обмін військовополоненими та про підготовку сторонами бачення умов, необхідних для виходу на перемир'я".
Інформації американської сторони про цей дзвінок поки що немає.
Передісторія:
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- 16 травня вперше за більш ніж три роки у Стамбулі відбулись прямі переговори між Росією та Україною.
- Росія відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Володимиром Мединським.
- За даними ЗМІ, росіяни у Стамбулі вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною, а також висунули низку завідомо неприйнятних умов Україні.
- Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що під час переговорів у Стамбулі українська та російська делегації обговорили можливість масштабного обміну полоненими у форматі "тисяча на тисячу".
- За даними Bloomberg, під час зустрічі в Стамбулі представники російської сторони озвучили низку вимог до української делегації, назвавши умови, за яких Москва готова припинити вогонь. Серед них – відмова України від територій і претензій на репарації.