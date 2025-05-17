Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії заявили, що Лавров і Рубіо обговорили зустріч делегацій України та РФ у Стамбулі

Катерина ТищенкоСубота, 17 травня 2025, 16:15
У Росії заявили, що Лавров і Рубіо обговорили зустріч делегацій України та РФ у Стамбулі
Марко Рубіо, фото Getty Images

Держсекретар США Марко Рубіо обговорив у телефонній розмові з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим підсумки російсько-українських переговорів, що відбулися напередодні у Стамбулі, заявили в МЗС РФ.

Джерело: російське агентство РИА Новости з посиланням на МЗС РФ

Деталі: Зазначається, що Рубіо наголосив на готовності Вашингтона й надалі сприяти пошукам врегулювання війни в Україні.

Реклама:

Як стверджують у МЗС РФ, Рубіо також "привітав домовленості про обмін військовополоненими та про підготовку сторонами бачення умов, необхідних для виходу на перемир'я".

Інформації американської сторони про цей дзвінок поки що немає.

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • 16 травня вперше за більш ніж три роки у Стамбулі відбулись прямі переговори між Росією та Україною.
  • Росія відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Володимиром Мединським.
  • За даними ЗМІ, росіяни у Стамбулі вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною, а також висунули низку завідомо неприйнятних умов Україні.
  • Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що під час переговорів у Стамбулі українська та російська делегації обговорили можливість масштабного обміну полоненими у форматі "тисяча на тисячу".
  • За даними Bloomberg, під час зустрічі в Стамбулі представники російської сторони озвучили низку вимог до української делегації, назвавши умови, за яких Москва готова припинити вогонь. Серед них – відмова України від територій і претензій на репарації.

СШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Буданов очікує обмін 1000 на 1000 наступного тижня
Росіяни атакували 62 ударними безпілотниками після перемовин у Стамбулі
Ціла сім’я вбита у маршрутці на Сумщині – Зеленський
Bloomberg оприлюднив ультимативні вимоги Росії на переговорах у Стамбулі
США і Європа близькі до переговорів про часткове виведення американський військ з континенту
Польський прем'єр після розмови з Трампом чекає на "дуже важкі дні"
Усі новини...
США
У Сенаті закликали Конгрес США ухвалити санкції проти РФ після переговорів у Стамбулі
Угорський урядовець шукав у США інформацію для тиску на опозицію перед виборами – Reuters
США і Європа близькі до переговорів про часткове виведення американський військ з континенту
Останні новини
17:47
Росіяни вдарили по Оріхову: поранено двох жінок
17:36
Ердоган заявив про відкриття одного з найбільших газових родовищ Чорного моря
17:30
Російські дрони атакують Херсон: постраждали троє комунальників і ще один чоловік
17:19
Велосипед, стрільба, футбол: як українські біатлоністи готуються до олімпійського сезону
17:10
За тиждень Нацбанк продав 755 мільйонів доларів
17:05
СБУ розпочала підготовку до обміну полоненими "1000 на 1000"
16:53
колонкаПоради від "Повернись живим", як говорити з іноземцями про війну в Україні
16:45
Скандал з блогеркою Алхім: поліція розслідує справу про держзраду
16:39
На Одещині померла жінка, яка постраждала від ворожої атаки 16 травня
16:38
хокей"Сокіл" підписав нападника "Київ Кепіталз"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: