У Росії заявили, що Лавров і Рубіо обговорили зустріч делегацій України та РФ у Стамбулі

Держсекретар США Марко Рубіо обговорив у телефонній розмові з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим підсумки російсько-українських переговорів, що відбулися напередодні у Стамбулі, заявили в МЗС РФ.

Джерело: російське агентство РИА Новости з посиланням на МЗС РФ

Деталі: Зазначається, що Рубіо наголосив на готовності Вашингтона й надалі сприяти пошукам врегулювання війни в Україні.

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Як стверджують у МЗС РФ, Рубіо також "привітав домовленості про обмін військовополоненими та про підготовку сторонами бачення умов, необхідних для виходу на перемир'я".

Інформації американської сторони про цей дзвінок поки що немає.

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