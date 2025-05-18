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Украинский дипломат подтвердил угрозы со стороны главы российской делегации на переговорах в Стамбуле

Иван ДьяконовВоскресенье, 18 мая 2025, 01:23
Украинский дипломат подтвердил угрозы со стороны главы российской делегации на переговорах в Стамбуле

Член украинской делегации на переговорах с российскими представителями в Стамбуле Сергей Кислица заявил, что представители РФ вели себя как гангстеры, а глава их делегации Владимир Мединский напрямую угрожал украинской стороне.

Источник: первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, SkyNews

Дословно: "Был жуткий момент, когда россияне угрожали своим собеседникам как гангстеры.

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"Возможно, кто-то из тех, кто сидит за этим столом, потеряет больше своих близких. Россия готова воевать вечно", – сказал Мединский."

Детали: Издание отмечает, что эта ситуация имеет для Кислицы личное значение – его племянник Макс погиб в 2022 году, воюя против российских захватчиков вскоре после начала полномасштабного вторжения.

По данным издания, российская сторона вообще не демонстрировала готовности к конструктивному диалогу. Вместо этого она требовала полного вывода ВСУ из четырех временно оккупированных областей Украины, а также из еще двух регионов - без всяких условий.

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В недавнем интервью Дональда Трампа журналист Fox News Брет Байер 10 раз спросил президента США, может ли он наконец надавить на Путина, чтобы тот прекратил войну против Украины. Однако в ответ Трамп говорил о деньгах, которые "заработал" во время своего тура по Персидскому заливу, критиковал Зеленского и Байдена, хвалил работу своего спецпосланника Стива Уиткоффа, постоянно избегая прямого ответа на вопрос.

С такими выступлениями Путину не о чем беспокоиться, отмечают в SkyNews.

Предыстория:

  • 16 мая впервые за более чем три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной.
  • По данным СМИ, россияне в Стамбуле требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной, а также выдвинули ряд заранее неприемлемых условий Украине.
  • Во время встречи представители российской стороны озвучили ряд требований к украинской делегации, назвав условия, при которых Москва готова прекратить огонь. Среди них – отказ Украины от территорий и претензий на репарации.
  • Глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский заявил на переговорах, что РФ готова к бесконечной войне против Украины, и угрожал захватить также Сумскую и Харьковскую области. "Мы воевали со Швецией 21 год. Сколько вы готовы воевать?", – спросил Мединский украинскую сторону.

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