Член украинской делегации на переговорах с российскими представителями в Стамбуле Сергей Кислица заявил, что представители РФ вели себя как гангстеры, а глава их делегации Владимир Мединский напрямую угрожал украинской стороне.

Источник: первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, SkyNews

Дословно: "Был жуткий момент, когда россияне угрожали своим собеседникам как гангстеры.

Реклама:

"Возможно, кто-то из тех, кто сидит за этим столом, потеряет больше своих близких. Россия готова воевать вечно", – сказал Мединский."

Детали: Издание отмечает, что эта ситуация имеет для Кислицы личное значение – его племянник Макс погиб в 2022 году, воюя против российских захватчиков вскоре после начала полномасштабного вторжения.

По данным издания, российская сторона вообще не демонстрировала готовности к конструктивному диалогу. Вместо этого она требовала полного вывода ВСУ из четырех временно оккупированных областей Украины, а также из еще двух регионов - без всяких условий.

РЕКЛАМА:

В недавнем интервью Дональда Трампа журналист Fox News Брет Байер 10 раз спросил президента США, может ли он наконец надавить на Путина, чтобы тот прекратил войну против Украины. Однако в ответ Трамп говорил о деньгах, которые "заработал" во время своего тура по Персидскому заливу, критиковал Зеленского и Байдена, хвалил работу своего спецпосланника Стива Уиткоффа, постоянно избегая прямого ответа на вопрос.

С такими выступлениями Путину не о чем беспокоиться, отмечают в SkyNews.

Предыстория: