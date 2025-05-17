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Трамп не вважає Путіна перешкодою миру і розкритикував Зеленського

Іван Д'яконовСубота, 17 травня 2025, 03:57
Трамп не вважає Путіна перешкодою миру і розкритикував Зеленського
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

У новому інтерв’ю президент США Дональд Трамп заявив, що правитель Росії Володимир Путін прагне домовленостей, а головною перешкодою на шляху до миру назвав не його, а відсутність "козирів" у Володимира Зеленського.

Джерело: Трамп в інтервʼю програмі Special Report на Fox News

Деталі: Відповідаючи на пряме запитання журналіста, чи вважає він Путіна головною перешкодою для досягнення миру, Трамп уникнув звинувачень на адресу російського правителя, натомість він змістив акцент на українського президента Володимира Зеленського.

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Пряма мова: "Послухайте, у мене була доволі важка розмова із Зеленським, бо мені не сподобалось, що він сказав. І він не полегшував справу. Я завжди казав: у нього немає козирів. І їх справді немає".

Деталі: Хоча ведучий нагадав Трампу про його допис у соцмережі Truth Social зі зверненням до Путіна – "Владімір, зупинись" – той не став звинувачувати лідера Кремля у продовженні війни. Навпаки, Трамп наголосив, що Путін, на його думку, хоче переговорів і втомився від війни.

Пряма мова: "Він зараз виглядає не дуже добре. А йому хочеться виглядати добре. Не забувайте, все мало закінчитись за тиждень. Якби він не загруз у багнюці з тими танками, вони були б у Києві за п’ять годин".

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Деталі: Трамп також вкотре наголосив, що вирішити конфлікт може лише він особисто.

"Не може бути зустрічі без мене, бо, як на мене, без мене угода не пройде. У мене дуже добрі стосунки з Путіним. Я думаю, ми досягнемо угоди", – сказав Трамп.

Президент також зазначив, що в разі провалу дипломатичних зусиль готовий вдатися до економічного тиску на Росію – зокрема накласти санкції на нафту і тих, хто її купує, як це пропонує група сенаторів на чолі з Ліндсі Гремом. Утім, назвав це крайнім заходом.

Пряма мова: "Я використаю це, якщо буде потрібно. Але я б не хотів. Якщо ми не укладемо угоду, я це зроблю. Це було б нищівно для Росії, бо у них проблеми з економікою. Ціни на нафту низькі. Це змінить ситуацію".

Передісторія: 

  • 16 травня вперше за більш ніж три роки у Стамбулі відбулись прямі переговори між Росією та Україною.
  • За даними ЗМІ, росіяни у Стамбулі вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною, а також висунули низку заздалегідь неприйнятних умов Україні.
  • Під час зустрічі представники російської сторони озвучили низку вимог до української делегації, назвавши умови, за яких Москва готова припинити вогонь. Серед них – відмова України від територій і претензій на репарації.
  • Голова російської делегації в Стамбулі Володимир Мединський заявив на переговорах, що РФ готова до нескінченної війни проти України, і погрожував захопити також Сумську і Харківську області. "Ми воювали зі Швецією 21 рік. Скільки ви готові воювати?", – запитав Мединський українську сторону.

Трампросійсько-українська війна
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