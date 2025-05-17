Трамп не вважає Путіна перешкодою миру і розкритикував Зеленського

У новому інтерв’ю президент США Дональд Трамп заявив, що правитель Росії Володимир Путін прагне домовленостей, а головною перешкодою на шляху до миру назвав не його, а відсутність "козирів" у Володимира Зеленського.

Джерело: Трамп в інтервʼю програмі Special Report на Fox News

Деталі: Відповідаючи на пряме запитання журналіста, чи вважає він Путіна головною перешкодою для досягнення миру, Трамп уникнув звинувачень на адресу російського правителя, натомість він змістив акцент на українського президента Володимира Зеленського.

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Пряма мова: "Послухайте, у мене була доволі важка розмова із Зеленським, бо мені не сподобалось, що він сказав. І він не полегшував справу. Я завжди казав: у нього немає козирів. І їх справді немає".

Деталі: Хоча ведучий нагадав Трампу про його допис у соцмережі Truth Social зі зверненням до Путіна – "Владімір, зупинись" – той не став звинувачувати лідера Кремля у продовженні війни. Навпаки, Трамп наголосив, що Путін, на його думку, хоче переговорів і втомився від війни.

Пряма мова: "Він зараз виглядає не дуже добре. А йому хочеться виглядати добре. Не забувайте, все мало закінчитись за тиждень. Якби він не загруз у багнюці з тими танками, вони були б у Києві за п’ять годин".

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Деталі: Трамп також вкотре наголосив, що вирішити конфлікт може лише він особисто.

"Не може бути зустрічі без мене, бо, як на мене, без мене угода не пройде. У мене дуже добрі стосунки з Путіним. Я думаю, ми досягнемо угоди", – сказав Трамп.

Президент також зазначив, що в разі провалу дипломатичних зусиль готовий вдатися до економічного тиску на Росію – зокрема накласти санкції на нафту і тих, хто її купує, як це пропонує група сенаторів на чолі з Ліндсі Гремом. Утім, назвав це крайнім заходом.

Пряма мова: "Я використаю це, якщо буде потрібно. Але я б не хотів. Якщо ми не укладемо угоду, я це зроблю. Це було б нищівно для Росії, бо у них проблеми з економікою. Ціни на нафту низькі. Це змінить ситуацію".

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