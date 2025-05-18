Рубіо наголосив на неминучості нових санкцій проти Росії у разі відсутності прогресу в переговорах

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що якщо найближчим часом не буде прогресу в переговорах із Росією щодо припинення вогню в Україні, Сенат ухвалить новий законопроєкт про санкції проти РФ.

Джерело: Рубіо в інтервʼю CBS News

Деталі: Під час інтерв’ю журналістка запитала Рубіо, чи не затягує Росія перемовини навмисно. Держсекретар зазначив, що США намагаються з’ясувати, чи справді російська сторона серйозно налаштована на припинення бойових дій.

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За його словами, на нещодавній зустрічі в Туреччині делегації України та Росії домовилися обмінятися пропозиціями щодо припинення вогню. США очікують, що ці документи міститимуть "реалістичні й розумні" позиції. Якщо ж Росія продовжить висувати неприйнятні умови, це істотно вплине на позицію Вашингтона.

"Ми не хочемо брати участь у безкінечних розмовах – потрібен прогрес", – заявив Рубіо.

Рубіо наголосив, що терпіння Вашингтона має межі, і Конгрес готується до ухвалення нового пакета санкцій проти РФ. За його словами, якщо Росія й надалі затягуватиме перемовини, не демонструючи реального наміру досягти компромісу, Сенат діятиме самостійно – незалежно від позиції Білого дому.

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Держсекретар повідомив, що в Сенаті вже є достатня кількість прихильників законопроєкту про санкції, ініційованого сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, який матиме підтримку 80 сенаторів, що дозволить подолати можливе президентське вето.

Пряма мова: "Сенат врешті-решт діятиме. Ми вже кілька тижнів – десь шість-сім – доводимо до російської сторони, що ця ініціатива триває. Ми очікуємо, що коли все буде готово, буде близько 80 співавторів у Сенаті. Це процес, який ми не можемо зупинити. І це – просто факт, про який ми попереджали росіян уже кілька тижнів".

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