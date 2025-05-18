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Рубио отметил неизбежность новых санкций против России в случае отсутствия прогресса в переговорах

Иван ДьяконовВоскресенье, 18 мая 2025, 03:21
Рубио отметил неизбежность новых санкций против России в случае отсутствия прогресса в переговорах
Марко Рубио. Фото: Getty Images

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что если в ближайшее время не будет прогресса в переговорах с Россией о прекращении огня в Украине, Сенат примет новый законопроект о санкциях против РФ.

Источник: Рубио в интервью CBS News

Детали: Во время интервью журналистка спросила Рубио, не затягивает ли Россия переговоры намеренно. Госсекретарь отметил, что США пытаются выяснить, действительно ли российская сторона серьезно настроена на прекращение боевых действий.

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По его словам, на недавней встрече в Турции делегации Украины и России договорились обменяться предложениями по прекращению огня. США ожидают, что эти документы будут содержать "реалистичные и разумные" позиции. Если же Россия продолжит выдвигать неприемлемые условия, это существенно повлияет на позицию Вашингтона.

"Мы не хотим участвовать в бесконечных разговорах – нужен прогресс", – заявил Рубио.

Рубио подчеркнул, что терпение Вашингтона имеет пределы, и Конгресс готовится к принятию нового пакета санкций против РФ. По его словам, если Россия и в дальнейшем будет затягивать переговоры, не демонстрируя реального намерения достичь компромисса, Сенат будет действовать самостоятельно - независимо от позиции Белого дома.

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Госсекретарь сообщил, что в Сенате уже есть достаточное количество сторонников законопроекта о санкциях, инициированного сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который будет иметь поддержку более 80 сенаторов, что позволит преодолеть возможное президентское вето.

Прямая речь: "Сенат в конце концов будет действовать. Мы уже несколько недель – где-то шесть-семь – доводим до российской стороны, что эта инициатива продолжается. Мы ожидаем, что когда все будет готово, будет около 80 соавторов в Сенате. Это процесс, который мы не можем остановить. И это – просто факт, о котором мы предупреждали россиян уже несколько недель".

Предыстория:

  • Один из ключевых соратников Трампа в Сенате, республиканец Линдси Грэм в начале мая сообщил, что более 70 его коллег готовы проголосовать за новые "разгромные" санкции против России и огромные пошлины против тех стран, которые помогают Москве.
  • Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 16 мая заявила, что последние действия правителя РФ Владимира Путина свидетельствуют о его нежелании мира, поэтому нужно усилить санкционное давление на него.
  • 16 мая впервые за более чем три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной.
  • По данным СМИ, россияне в Стамбуле требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной, а также выдвинули ряд заранее неприемлемых условий Украине.

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