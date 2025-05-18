Рубио отметил неизбежность новых санкций против России в случае отсутствия прогресса в переговорах
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что если в ближайшее время не будет прогресса в переговорах с Россией о прекращении огня в Украине, Сенат примет новый законопроект о санкциях против РФ.
Источник: Рубио в интервью CBS News
Детали: Во время интервью журналистка спросила Рубио, не затягивает ли Россия переговоры намеренно. Госсекретарь отметил, что США пытаются выяснить, действительно ли российская сторона серьезно настроена на прекращение боевых действий.
По его словам, на недавней встрече в Турции делегации Украины и России договорились обменяться предложениями по прекращению огня. США ожидают, что эти документы будут содержать "реалистичные и разумные" позиции. Если же Россия продолжит выдвигать неприемлемые условия, это существенно повлияет на позицию Вашингтона.
"Мы не хотим участвовать в бесконечных разговорах – нужен прогресс", – заявил Рубио.
Рубио подчеркнул, что терпение Вашингтона имеет пределы, и Конгресс готовится к принятию нового пакета санкций против РФ. По его словам, если Россия и в дальнейшем будет затягивать переговоры, не демонстрируя реального намерения достичь компромисса, Сенат будет действовать самостоятельно - независимо от позиции Белого дома.
Госсекретарь сообщил, что в Сенате уже есть достаточное количество сторонников законопроекта о санкциях, инициированного сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который будет иметь поддержку более 80 сенаторов, что позволит преодолеть возможное президентское вето.
Прямая речь: "Сенат в конце концов будет действовать. Мы уже несколько недель – где-то шесть-семь – доводим до российской стороны, что эта инициатива продолжается. Мы ожидаем, что когда все будет готово, будет около 80 соавторов в Сенате. Это процесс, который мы не можем остановить. И это – просто факт, о котором мы предупреждали россиян уже несколько недель".
Предыстория:
- Один из ключевых соратников Трампа в Сенате, республиканец Линдси Грэм в начале мая сообщил, что более 70 его коллег готовы проголосовать за новые "разгромные" санкции против России и огромные пошлины против тех стран, которые помогают Москве.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 16 мая заявила, что последние действия правителя РФ Владимира Путина свидетельствуют о его нежелании мира, поэтому нужно усилить санкционное давление на него.
- 16 мая впервые за более чем три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной.
- По данным СМИ, россияне в Стамбуле требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной, а также выдвинули ряд заранее неприемлемых условий Украине.