Рубио отметил неизбежность новых санкций против России в случае отсутствия прогресса в переговорах

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что если в ближайшее время не будет прогресса в переговорах с Россией о прекращении огня в Украине, Сенат примет новый законопроект о санкциях против РФ.

Источник: Рубио в интервью CBS News

Детали: Во время интервью журналистка спросила Рубио, не затягивает ли Россия переговоры намеренно. Госсекретарь отметил, что США пытаются выяснить, действительно ли российская сторона серьезно настроена на прекращение боевых действий.

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По его словам, на недавней встрече в Турции делегации Украины и России договорились обменяться предложениями по прекращению огня. США ожидают, что эти документы будут содержать "реалистичные и разумные" позиции. Если же Россия продолжит выдвигать неприемлемые условия, это существенно повлияет на позицию Вашингтона.

"Мы не хотим участвовать в бесконечных разговорах – нужен прогресс", – заявил Рубио.

Рубио подчеркнул, что терпение Вашингтона имеет пределы, и Конгресс готовится к принятию нового пакета санкций против РФ. По его словам, если Россия и в дальнейшем будет затягивать переговоры, не демонстрируя реального намерения достичь компромисса, Сенат будет действовать самостоятельно - независимо от позиции Белого дома.

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Госсекретарь сообщил, что в Сенате уже есть достаточное количество сторонников законопроекта о санкциях, инициированного сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который будет иметь поддержку более 80 сенаторов, что позволит преодолеть возможное президентское вето.

Прямая речь: "Сенат в конце концов будет действовать. Мы уже несколько недель – где-то шесть-семь – доводим до российской стороны, что эта инициатива продолжается. Мы ожидаем, что когда все будет готово, будет около 80 соавторов в Сенате. Это процесс, который мы не можем остановить. И это – просто факт, о котором мы предупреждали россиян уже несколько недель".

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