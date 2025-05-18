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ГУР: Росія вночі хоче запустити міжконтинентальну ракету, щоб залякати Україну й НАТО

Українська правдаНеділя, 18 травня 2025, 15:29
ГУР: Росія вночі хоче запустити міжконтинентальну ракету, щоб залякати Україну й НАТО
Скриншот

У ніч на понеділок, 19 травня, Росія планує здійснити демонстративний "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс".

Джерело: Головне розвідувальне управління Міноборони України

Деталі: За даними розвідки, мета запуску – залякування України та тиск на держави-члени ЄС і НАТО, що розцінюється як елемент тактики ядерного шантажу.

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Дослівно: "Запуск ракети, оснащеної навчальним боєприпасом, із мобільного ґрунтового комплексу наказано здійснити розрахунку 433 полку 42 дивізії 31 армії ракетних військ стратегічного призначення держави-агресора".

Деталі: Місце запуску – поблизу населеного пункту Свободний у Свердловській області Росії. Заплановано використання навчального боєприпасу.

Дальність польоту вказаної триступеневої твердопаливної ракети становить понад 10 тисяч кілометрів.

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Передісторія:

  • Посольство США в Україні ввечері 9 травня закликало співгромадян бути обережними через ризик масштабного повітряного удару "протягом найближчих кількох днів".
  • Згодом стало відомо, що Росія на два дні, 12 та 13 травня, закриє повітряний простір над ракетним полігоном Капустин Яр для ймовірного запуску балістичних ракет.

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