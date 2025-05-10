Росія закриває повітряний простір над Капустіним Яром, звідки била "Орєшніком"

Росія на два дні, 12 та 13 травня, закриє повітряний простір над ракетним полігоном Капустин Яр для ймовірного запуску балістичних ракет.

Джерело: "Мілітарний" з посиланням на офіційний сайт NOTAMs

Деталі: Умови про закриття повітряного простору можуть свідчити про ймовірний запуск балістичних ракет, пише видання.

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Насамперед привертає увагу зазначений діапазон висот, який буде закритий: від рівня поверхні до необмеженої висоти.

Заборона стосується всіх повітряних суден, що можуть здійснювати польоти в цьому районі 12 і 13 травня з 06:00 до 16:00 за місцевим часом.

Варто зазначити, що аналогічна заборона на польоти вже діяла раніше — 21 листопада 2024 року, напередодні удару балістичною ракетою "Кедр" ("Орєшник") по Дніпру.

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Довідково: Російська балістична ракета середньої дальності "Орєшнік" розроблена на основі РС-26 "Рубеж".

На ракеті було встановлено шість бойових частин: кожна — оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії — понад 11 махів.

Випробування ракетного комплексу проходили на полігоні "Капустин Яр" у жовтні 2023 та у червні 2024 року.

Нагадаємо: Посольство США в Україні ввечері 9 травня закликало співгромадян бути обережними через ризик масштабного повітряного удару "протягом найближчих кількох днів".

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