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Росія закриває повітряний простір над Капустіним Яром, звідки била "Орєшніком"

Роман ПетренкоСубота, 10 травня 2025, 08:54
Росія закриває повітряний простір над Капустіним Яром, звідки била Орєшніком
орєшнік, ілюстративне фото: ТАСС

Росія на два дні, 12 та 13 травня, закриє повітряний простір над ракетним полігоном Капустин Яр для ймовірного запуску балістичних ракет.

Джерело: "Мілітарний" з посиланням на офіційний сайт NOTAMs

Деталі: Умови про закриття повітряного простору можуть свідчити про ймовірний запуск балістичних ракет, пише видання.

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Насамперед привертає увагу зазначений діапазон висот, який буде закритий: від рівня поверхні до необмеженої висоти.

Заборона стосується всіх повітряних суден, що можуть здійснювати польоти в цьому районі 12 і 13 травня з 06:00 до 16:00 за місцевим часом.

Варто зазначити, що аналогічна заборона на польоти вже діяла раніше — 21 листопада 2024 року, напередодні удару балістичною ракетою "Кедр" ("Орєшник") по Дніпру.

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Довідково: Російська балістична ракета середньої дальності "Орєшнік" розроблена на основі РС-26 "Рубеж".

На ракеті було встановлено шість бойових частин: кожна —  оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії — понад 11 махів.

Випробування ракетного комплексу проходили на полігоні "Капустин Яр" у жовтні 2023 та у червні 2024 року.

Нагадаємо: Посольство США в Україні ввечері 9 травня закликало співгромадян бути обережними через ризик масштабного повітряного удару "протягом найближчих кількох днів".

Передісторія:

  • За даними Повітряних сил, під час ракетної атаки на місто Дніпро 21 листопада РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. Джерела "УП" повідомили, що це могла бути ракета "Рубеж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.
  • Господар Кремля Володимир Путін у зверненні 21 листопада заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".
  • Сполучені Штати офіційно підтвердили, що Росія вдарила по Дніпру вранці 21 листопада балістичною ракетою, яка була створена на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубеж".

Росіяракетний удар
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