ГУР: Россия ночью хочет запустить межконтинентальную ракету, чтобы запугать Украину и НАТО
В ночь на понедельник, 19 мая, Россия планирует провести демонстративный "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс".
Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Детали: По данным разведки, цель запуска – запугивание Украины и давление на государства-члены ЕС и НАТО, что рассматривается как элемент тактики ядерного шантажа.
Дословно: "Запуск ракеты, оснащённой учебным боеприпасом, с мобильного грунтового комплекса приказано осуществить расчёту 433-го полка 42-й дивизии 31-й армии Ракетных войск стратегического назначения государства-агрессора".
Детали: Место запуска – вблизи населённого пункта Свободный Свердловской области России. Планируется использование учебного боеприпаса.
Дальность полёта этой трёхступенчатой твёрдотопливной ракеты составляет более 10 тысяч километров.
Предистория:
- Посольство США в Украине вечером 9 мая призвало своих граждан быть осторожными из-за риска масштабного воздушного удара "в течение ближайших нескольких дней".
- Впоследствии стало известно, что Россия на два дня – 12 и 13 мая – закроет воздушное пространство над ракетным полигоном Капустин Яр для вероятного запуска баллистических ракет.