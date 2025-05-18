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ГУР: Россия ночью хочет запустить межконтинентальную ракету, чтобы запугать Украину и НАТО

Украинская правдаВоскресенье, 18 мая 2025, 15:29
ГУР: Россия ночью хочет запустить межконтинентальную ракету, чтобы запугать Украину и НАТО
Скриншот

В ночь на понедельник, 19 мая, Россия планирует провести демонстративный "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс".

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Детали: По данным разведки, цель запуска – запугивание Украины и давление на государства-члены ЕС и НАТО, что рассматривается как элемент тактики ядерного шантажа.

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Дословно: "Запуск ракеты, оснащённой учебным боеприпасом, с мобильного грунтового комплекса приказано осуществить расчёту 433-го полка 42-й дивизии 31-й армии Ракетных войск стратегического назначения государства-агрессора".

Детали: Место запуска – вблизи населённого пункта Свободный Свердловской области России. Планируется использование учебного боеприпаса.

Дальность полёта этой трёхступенчатой твёрдотопливной ракеты составляет более 10 тысяч километров.

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Предистория: 

  • Посольство США в Украине вечером 9 мая призвало своих граждан быть осторожными из-за риска масштабного воздушного удара "в течение ближайших нескольких дней".
  • Впоследствии стало известно, что Россия на два дня – 12 и 13 мая – закроет воздушное пространство над ракетным полигоном Капустин Яр для вероятного запуска баллистических ракет.

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