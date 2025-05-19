Напередодні розмови Трампа з Путіним Стармер обговорив з лідерами ЄС і США санкції проти Росії
Напередодні телефонної розмови президента США Дональда Трампа з правителем Росії прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорили припинення вогню та потенційні санкції щодо РФ з лідерами США, Італії, Франції та Німеччини.
Джерело: Reuters
Деталі: Повідомляється, що напередодні телефонної розмови президента США Дональда Трампа з правителем Росії Володимиром Путіним, яка запланована у понеділок 19 травня, лідери обговорили необхідність безумовного припинення вогню у війні.
Вони також обговорили застосування санкцій, якщо Росія не зможе серйозно долучитися до припинення вогню і мирних переговорів.
Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі звинуватив Москву в заплутуванні після того, як переговори між Україною і Росією про можливе припинення вогню закінчилися менш ніж за дві години, а Трамп заявив, що "нічого не може статися", поки він не зустрінеться безпосередньо з Путіним.
Передісторія:
- Президент США Дональд Трамп анонсував телефонну розмову з правителем РФ Володимиром Путіним у понеділок 19 травня, а після цього – розмову з президентом України Володимиром Зеленським та союзниками по НАТО.
- Як писав Трамп, розмова з Путіним має відбутися о 10 ранку за часом Вашингтона (17:00 за Києвом). Йтиметься про припинення російсько-української війни.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив підготовку телефонної розмови Путіна і Трампа.