Напередодні розмови Трампа з Путіним Стармер обговорив з лідерами ЄС і США санкції проти Росії

Напередодні телефонної розмови президента США Дональда Трампа з правителем Росії прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорили припинення вогню та потенційні санкції щодо РФ з лідерами США, Італії, Франції та Німеччини.

Джерело: Reuters

Деталі: Повідомляється, що напередодні телефонної розмови президента США Дональда Трампа з правителем Росії Володимиром Путіним, яка запланована у понеділок 19 травня, лідери обговорили необхідність безумовного припинення вогню у війні.

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Вони також обговорили застосування санкцій, якщо Росія не зможе серйозно долучитися до припинення вогню і мирних переговорів.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі звинуватив Москву в заплутуванні після того, як переговори між Україною і Росією про можливе припинення вогню закінчилися менш ніж за дві години, а Трамп заявив, що "нічого не може статися", поки він не зустрінеться безпосередньо з Путіним.

Передісторія:

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