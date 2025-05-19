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Накануне разговора Трампа с Путиным Стармер обсудил с лидерами ЕС и США санкции против России

Алена МазуренкоПонедельник, 19 мая 2025, 03:36
Накануне разговора Трампа с Путиным Стармер обсудил с лидерами ЕС и США санкции против России
Кір Стармер, фото: Getty Images

Накануне телефонного разговора президента США Дональда Трампа с правителем России премьер-министр Великобритании Кир Стармер прекращение огня и потенциальные санкции в отношении РФ с лидерами США, Италии, Франции и Германии.

Источник: Reuters

Детали: Сообщается, что накануне телефонного разговора президента США Дональда Трампа с правителем России Владимиром Путиным, который запланирован в понедельник 19 мая, лидеры обсудили необходимость безусловного прекращения огня в войне.

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Они также обсудили применение санкций, если Россия не сможет серьезно приобщиться к прекращению огня и мирным переговорам.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми обвинил Москву в запутывании после того, как переговоры между Украиной и Россией о возможном прекращении огня закончились менее чем за два часа, а Трамп заявил, что "ничего не может произойти", пока он не встретится непосредственно с Путиным.

Предыстория:

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ТрампВеликобританияПутинсанкции
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