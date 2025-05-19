Накануне разговора Трампа с Путиным Стармер обсудил с лидерами ЕС и США санкции против России
Накануне телефонного разговора президента США Дональда Трампа с правителем России премьер-министр Великобритании Кир Стармер прекращение огня и потенциальные санкции в отношении РФ с лидерами США, Италии, Франции и Германии.
Источник: Reuters
Детали: Сообщается, что накануне телефонного разговора президента США Дональда Трампа с правителем России Владимиром Путиным, который запланирован в понедельник 19 мая, лидеры обсудили необходимость безусловного прекращения огня в войне.
Они также обсудили применение санкций, если Россия не сможет серьезно приобщиться к прекращению огня и мирным переговорам.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми обвинил Москву в запутывании после того, как переговоры между Украиной и Россией о возможном прекращении огня закончились менее чем за два часа, а Трамп заявил, что "ничего не может произойти", пока он не встретится непосредственно с Путиным.
Предыстория:
- Президент США Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с правителем РФ Владимиром Путиным в понедельник 19 мая, а после этого – разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и союзниками по НАТО.
- Как писал Трамп, разговор с Путиным должен состояться в 10 утра по времени Вашингтона (17:00 по Киеву). Речь пойдет о прекращении российско-украинской войны.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку телефонного разговора Путина и Трампа.