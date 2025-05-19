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У Росії не відбувся запуск міжконтинентальної ракети для залякування України і НАТО – ЗМІ

Станіслав ПогоріловПонеділок, 19 травня 2025, 11:15
У Росії не відбувся запуск міжконтинентальної ракети для залякування України і НАТО – ЗМІ
фото: скриншот міноборони РФ

За даними Defense express, Росія не запускала цієї ночі міжконтинентальну балістичну ракету РС-24 "Ярс", про що попереджало ГУР.

Джерело: Defense express

Деталі: Зазначається, що якби запуск відбувся, це було б "з величезною долею ймовірності" зафільмовано місцевими і оприлюднено.

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"Також росіяни мали б можливість спостерігати за польотом ракети. Враховуючи те, що основним російським полігоном, куди цілять міжконтинентальними ракетами є Кура на Камчатці, то політ цієї ракети мали спостерігати на значній території Сибіру та Далекого Сходу від Ханти-Мансійьска до Магадану. Але жодного відео з її польотом опубліковано не було", - йдеться у публікації.

Чому саме росіяни не здійснили запуск, залишається невідомим.

Однак, нагадує Defense express, у 2023 році РФ вдвічі поспіль не змогла штатно здійснити запуски РС-24 "Ярс", які збивались з курсу.

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"Зрештою, будь-яка ракета проходить передпольотну перевірку і навряд Кремль зацікавлений у тому, щоб перед перемовинами Путіна та Трампа показати неспроможність своїх сил ядерного стримування", - вказується у матерілі.

Також в Defense express не виключають нештатну ситуацію на першому етапі польоту одразу після старту - попри те, що "Ярс" є глибокою модернізацією "Тополя", завжди існує ризик відмови. Наприклад, наприкінці вересня 2024 року у РФ на космодромі "Плесецк" у пусковій шахті вибухнув РС-28 "Сармат".

Довідково: "Ярс" або РС-24 – це стратегічний комплекс, в основі якого йде твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета. Його взяли на озброєння РФ у 2009 році.

Комплекс оснащений головною частиною, що розділяється – від 3 до 6 бойових блоків залежно від модифікації, кожен з них може уражати свою ціль.

Швидкість польоту ракети нібито – до 14 махів, а її вибухова потужність еквівалентна мільйону тонн. Пропагандисти заявляють, що жодна система ПРО не здатна її збити, а заряд "Ярсу" може повністю знищити невелике місто.

Що було раніше:

  • Перед цим Головне управління розвідки МО України попереджало, що у ніч на понеділок, 19 травня, Росія планує здійснити демонстративний "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс".
  • Посольство США в Україні ввечері 9 травня закликало співгромадян бути обережними через ризик масштабного повітряного удару "протягом найближчих кількох днів".
  • Згодом стало відомо, що Росія на два дні, 12 та 13 травня, закриє повітряний простір над ракетним полігоном Капустин Яр для ймовірного запуску балістичних ракет.

Росіяядерна зброя
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