У Росії не відбувся запуск міжконтинентальної ракети для залякування України і НАТО – ЗМІ
За даними Defense express, Росія не запускала цієї ночі міжконтинентальну балістичну ракету РС-24 "Ярс", про що попереджало ГУР.
Джерело: Defense express
Деталі: Зазначається, що якби запуск відбувся, це було б "з величезною долею ймовірності" зафільмовано місцевими і оприлюднено.
"Також росіяни мали б можливість спостерігати за польотом ракети. Враховуючи те, що основним російським полігоном, куди цілять міжконтинентальними ракетами є Кура на Камчатці, то політ цієї ракети мали спостерігати на значній території Сибіру та Далекого Сходу від Ханти-Мансійьска до Магадану. Але жодного відео з її польотом опубліковано не було", - йдеться у публікації.
Чому саме росіяни не здійснили запуск, залишається невідомим.
Однак, нагадує Defense express, у 2023 році РФ вдвічі поспіль не змогла штатно здійснити запуски РС-24 "Ярс", які збивались з курсу.
"Зрештою, будь-яка ракета проходить передпольотну перевірку і навряд Кремль зацікавлений у тому, щоб перед перемовинами Путіна та Трампа показати неспроможність своїх сил ядерного стримування", - вказується у матерілі.
Також в Defense express не виключають нештатну ситуацію на першому етапі польоту одразу після старту - попри те, що "Ярс" є глибокою модернізацією "Тополя", завжди існує ризик відмови. Наприклад, наприкінці вересня 2024 року у РФ на космодромі "Плесецк" у пусковій шахті вибухнув РС-28 "Сармат".
Довідково: "Ярс" або РС-24 – це стратегічний комплекс, в основі якого йде твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета. Його взяли на озброєння РФ у 2009 році.
Комплекс оснащений головною частиною, що розділяється – від 3 до 6 бойових блоків залежно від модифікації, кожен з них може уражати свою ціль.
Швидкість польоту ракети нібито – до 14 махів, а її вибухова потужність еквівалентна мільйону тонн. Пропагандисти заявляють, що жодна система ПРО не здатна її збити, а заряд "Ярсу" може повністю знищити невелике місто.
Що було раніше:
- Перед цим Головне управління розвідки МО України попереджало, що у ніч на понеділок, 19 травня, Росія планує здійснити демонстративний "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс".
- Посольство США в Україні ввечері 9 травня закликало співгромадян бути обережними через ризик масштабного повітряного удару "протягом найближчих кількох днів".
- Згодом стало відомо, що Росія на два дні, 12 та 13 травня, закриє повітряний простір над ракетним полігоном Капустин Яр для ймовірного запуску балістичних ракет.