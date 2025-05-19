В России не состоялся запуск межконтинентальной ракеты для запугивания Украины и НАТО – СМИ

По данным Defense express, Россия не запускала этой ночью межконтинентальную баллистическую ракету РС-24 "Ярс", о чем предупреждало ГУР.

Источник: Defense express

Детали: Отмечается, что если бы запуск состоялся, это было бы "с огромной долей вероятности" снято местными и обнародовано.

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"Также россияне имели бы возможность наблюдать за полетом ракеты. Учитывая то, что основным российским полигоном, куда целят межконтинентальными ракетами является Кура на Камчатке, то полет этой ракеты должны были наблюдать на значительной территории Сибири и Дальнего Востока от Ханты-Мансийска до Магадана. Но ни одного видео с ее полетом опубликовано не было", - говорится в публикации.

Почему именно россияне не осуществили запуск, остается неизвестным.

Однако, напоминает Defense express, в 2023 году РФ дважды подряд не смогла штатно осуществить запуски РС-24 "Ярс", которые сбивались с курса.

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"В конце концов, любая ракета проходит предполетную проверку и вряд ли Кремль заинтересован в том, чтобы перед переговорами Путина и Трампа показать несостоятельность своих сил ядерного сдерживания", - указывается в материале.

Также в Defense express не исключают нештатную ситуацию на первом этапе полета сразу после старта - несмотря на то, что "Ярс" является глубокой модернизацией "Тополя", всегда существует риск отказа. Например, в конце сентября 2024 года в РФ на космодроме "Плесецк" в пусковой шахте взорвался РС-28 "Сармат".

Справочно: "Ярс" или РС-24 – это стратегический комплекс, в основе которого идет твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Его взяли на вооружение в 2009 году.

Комплекс оснащен разделяющейся головной частью – от 3 до 6 боевых блоков в зависимости от модификации, каждый из них может поражать свою цель.

Скорость полета ракеты вроде бы – до 14 махов, а ее взрывная мощность эквивалентна миллиону тонн. Пропагандисты заявляют, что ни одна система ПРО не способна ее сбить, а заряд "Ярса" может полностью уничтожить небольшой город.

Что предшествовало: