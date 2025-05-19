Путин после разговора с Трампом: Прекращение огня возможно после "договоренностей"
Разговор президента США Дональда Трампа и лидера Кремля Владимира Путина завершился, по словам российского лидера он длился более 2 часов.
Источник: российские пропагандистские медиа ТАСС и РБК со ссылкой на комментарий Путина
Детали: Путин заявил, что Россия якобы готова работать над меморандумом с Украиной, который включает и возможное прекращение огня на время. Также глава РФ сказал, что контакты между переговорными группами, которые встречались в Стамбуле "возобновились".
Во время разговора, по словам кремлевского хозяина, он услышал позицию Трампа относительно "прекращения боевых действий" в Украине.
При этом Путин заявил, что "необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру" и что Россия готова работать над неким "меморандумом" с Украиной, что касается и прекращения огня.
Разговор с Трампом он назвал "конструктивным". По словам Путина, обе стороны должны "найти компромиссы, которые удовлетворили бы все стороны". А для РФ главное - устранить причины этого, как он сказал, "кризиса".
Обновлено: Помощник главы РФ Юрий Ушаков добавил, что Путин и Трамп обсудили обмен заключенными между РФ и США в формате 9 на 9 человек. Также обсудили двусторонние отношения между странами.
Сроки и место проведения встречи Путин и Трамп не обсуждали, Трамп вроде бы сказал Путину, что он может телефонировать ему в любой момент.
Также Ушаков добавил, что Путин и Трамп вроде бы "не хотели заканчивать разговор и класть трубку".
Предыстория:
- 17 мая президент США Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с правителем РФ Владимиром Путиным в понедельник 19 мая, а после этого – разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и союзниками по НАТО.
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В понедельник, 19 мая, президент США Дональд Трамп начал переговоры о прекращении огня в Украине с телефонного разговора с Владимиром Зеленским.