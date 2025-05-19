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Путин после разговора с Трампом: Прекращение огня возможно после "договоренностей"

Татьяна ОлейникПонедельник, 19 мая 2025, 19:50
Путин после разговора с Трампом: Прекращение огня возможно после договоренностей
Путин и Трамп на встрече в 2019 году. Фото - getty images

Разговор президента США Дональда Трампа и лидера Кремля Владимира Путина завершился, по словам российского лидера он длился более 2 часов.

Источник: российские пропагандистские медиа ТАСС и РБК со ссылкой на комментарий Путина

Детали: Путин заявил, что Россия якобы готова работать над меморандумом с Украиной, который включает и возможное прекращение огня на время. Также глава РФ сказал, что контакты между переговорными группами, которые встречались в Стамбуле "возобновились".

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Во время разговора, по словам кремлевского хозяина, он услышал позицию Трампа относительно "прекращения боевых действий" в Украине.

При этом Путин заявил, что "необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру" и что Россия готова работать над неким "меморандумом" с Украиной, что касается и прекращения огня.

Разговор с Трампом он назвал "конструктивным". По словам Путина, обе стороны должны "найти компромиссы, которые удовлетворили бы все стороны". А для РФ главное - устранить причины этого, как он сказал, "кризиса".

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Обновлено: Помощник главы РФ Юрий Ушаков добавил, что Путин и Трамп обсудили обмен заключенными между РФ и США в формате 9 на 9 человек. Также обсудили двусторонние отношения между странами.

Сроки и место проведения встречи Путин и Трамп не обсуждали, Трамп вроде бы сказал Путину, что он может телефонировать ему в любой момент.

Также Ушаков добавил, что Путин и Трамп вроде бы "не хотели заканчивать разговор и класть трубку".

Предыстория:

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