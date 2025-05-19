Зеленський: Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде

Президент України Володимир Зеленський розповів про другу за день розмову з американським колегою Дональдом Трампом після його розмови з лідером РФ Володимиром Путіним.

Джерело: Зеленський на брифінгу, який транслює "Суспільне"

Деталі: За словами Зеленського, Трамп вважає, що Росія готова до компромісів і для нього найважливіше, щоб Україна та Росія почали прямі перемовини. Глава держави зазначив, що хотів би побачити припинення вогню у якості першого кроку, щоб росіяни могли продемонструвати свою справжню готовність покласти край цій війні.

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Пряма мова: "Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде, це конституційний обов’язок мій, наших військових… Ніяких ультиматумів, ніхто здавати свої землі, своїх людей, свої домівки не буде. Я не знаю, які там принципи в меморандумі (про нього раніше заявив Путін – УП), якщо Росія ставить умови виводити наші війська з нашої землі – значить вони не хочуть, щоби війна закінчилась. Тому що вони чітко розуміють, що Україна не буде цього робити".

Деталі: Президент додав, що Україна буде очікувати на російську версію меморандуму.

Пряма мова: "Я так розумію, що вони це обговорювали з Путіним, з російською стороною, що у двосторонньому форматі може бути відповідний меморандум, який може призвести потім вже до мапи, яка веде до закінчення війни, тобто до договору. Меморандум, який буде підтриманий всіма або обома країнами, в якому є і припинення вогню. Поки що для мене це невідомо. Якщо Росія запропонує цей меморандум, ми зможемо сформулювати своє бачення".

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