Зеленский: Выводить наши войска с украинских территорий никто не будет
Президент Украины Владимир Зеленский провел второй разговор с американским коллегой Дональдом Трампом после его разговора с лидером РФ Владимиром Путиным.
Источник: Зеленский на брифинге, который транслирует "Суспільне"
Детали: По словам Зеленского, Трамп считает, что Россия готова к компромиссам и для него важнее всего, чтобы Украина и Россия начали прямые переговоры. Глава государства отметил, что хотел бы увидеть прекращение огня в качестве первого шага, чтобы россияне могли продемонстрировать свою настоящую готовность положить конец этой войне.
Прямая речь: "Выводить наши войска с наших территорий никто не будет, это конституционный долг мой, наших военных... Никаких ультиматумов, никто сдавать свои земли, своих людей, свои дома не будет. Я не знаю, какие там принципы в меморандуме (о нем ранее заявил Путин – УП), если Россия ставит условия выводить наши войска с нашей земли – значит они не хотят, чтобы война закончилась. Потому что они четко понимают, что Украина не будет этого делать".
Детали: Президент добавил, что Украина будет ожидать российскую версию меморандума.
Прямая речь: "Я так понимаю, что они это обсуждали с Путиным, с российской стороной, что в двустороннем формате может быть соответствующий меморандум, который может привести потом уже к карте, которая ведет к окончанию войны, то есть к договору. Меморандум, который будет поддержан всеми или обеими странами, в котором есть и прекращение огня. Пока что для меня это неизвестно. Если Россия предложит этот меморандум, мы сможем сформулировать свое видение".
Что предшествовало:
- 19 мая Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным, после которого заявил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.
- Путин заявил, что Россия якобы готова работать над меморандумом с Украиной, который включает и возможное прекращение огня на время. Также глава РФ сказал, что контакты между переговорными группами, которые встречались в Стамбуле "возобновились".
- Ранее СМИ узнали, что перед звонком с хозяином Кремля Трамп "несколько минут" поговорил с Владимиром Зеленским.