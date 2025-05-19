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Зеленский: Выводить наши войска с украинских территорий никто не будет

Татьяна ОлейникПонедельник, 19 мая 2025, 21:44
Зеленский: Выводить наши войска с украинских территорий никто не будет
Зеленский. Фото - getty images

Президент Украины Владимир Зеленский провел второй разговор с американским коллегой Дональдом Трампом после его разговора с лидером РФ Владимиром Путиным.

Источник: Зеленский на брифинге, который транслирует "Суспільне"

Детали: По словам Зеленского, Трамп считает, что Россия готова к компромиссам и для него важнее всего, чтобы Украина и Россия начали прямые переговоры. Глава государства отметил, что хотел бы увидеть прекращение огня в качестве первого шага, чтобы россияне могли продемонстрировать свою настоящую готовность положить конец этой войне.

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Прямая речь: "Выводить наши войска с наших территорий никто не будет, это конституционный долг мой, наших военных... Никаких ультиматумов, никто сдавать свои земли, своих людей, свои дома не будет. Я не знаю, какие там принципы в меморандуме (о нем ранее заявил Путин – УП), если Россия ставит условия выводить наши войска с нашей земли – значит они не хотят, чтобы война закончилась. Потому что они четко понимают, что Украина не будет этого делать".

Детали: Президент добавил, что Украина будет ожидать российскую версию меморандума.

Прямая речь: "Я так понимаю, что они это обсуждали с Путиным, с российской стороной, что в двустороннем формате может быть соответствующий меморандум, который может привести потом уже к карте, которая ведет к окончанию войны, то есть к договору. Меморандум, который будет поддержан всеми или обеими странами, в котором есть и прекращение огня. Пока что для меня это неизвестно. Если Россия предложит этот меморандум, мы сможем сформулировать свое видение".

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Что предшествовало:

  • 19 мая Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным, после которого заявил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.
  • Путин заявил, что Россия якобы готова работать над меморандумом с Украиной, который включает и возможное прекращение огня на время. Также глава РФ сказал, что контакты между переговорными группами, которые встречались в Стамбуле "возобновились".
  • Ранее СМИ узнали, что перед звонком с хозяином Кремля Трамп "несколько минут" поговорил с Владимиром Зеленским.

ЗеленскийПутинТрамп
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